استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 9 كانون الأول (بترا) - استشهد فلسطيني، صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام منزله واعتقاله في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ان الشهيد ساري يوسف عبد القادر عمرو (26 عاما) استشهد برصاص جيش الاحتلال، الذي اقتحم منزل عائلته في دورا، وأطلق الرصاص داخله، ما تسبب بإصابته بجروح حرجة، قبل أن يتم اعتقاله وهو ينزف دون تقديم أي إسعاف له لحين ارتقائه، كما جرى اعتقال شقيقه صهيب أيضا.
-- (بترا)
م . ف/اص/ب ط
09/12/2023 11:41:40
MENAFN09122023000117011021ID1107563485
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