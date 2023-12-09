استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 9 كانون الأول (بترا) - استشهد فلسطيني، صباح اليوم السبت، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام منزله واعتقاله في بلدة دورا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ان الشهيد ساري يوسف عبد القادر عمرو (26 عاما) استشهد برصاص جيش الاحتلال، الذي اقتحم منزل عائلته في دورا، وأطلق الرصاص داخله، ما تسبب بإصابته بجروح حرجة، قبل أن يتم اعتقاله وهو ينزف دون تقديم أي إسعاف له لحين ارتقائه، كما جرى اعتقال شقيقه صهيب أيضا.

-- (بترا)

م . ف/اص/ب ط

09/12/2023 11:41:40