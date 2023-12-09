حماس: الفيتو الأميركي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة لا أخلاقي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 كانون الأول (بترا) - دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.

واعتبرت حماس، الإدارة الأميركية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة، واصفة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".

وشكرت حماس، في بيان صحفي صباح اليوم، الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار وخصوصا المجموعة العربية وروسيا والصين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فشل الليلة الماضية، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.

وحصل مشروع القرار على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض.

-- (بترا)

ا ش/ا ص/ب ط

09/12/2023 11:37:42