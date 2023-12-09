حماس: الفيتو الأميركي ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة لا أخلاقي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 كانون الأول (بترا) - دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.
واعتبرت حماس، الإدارة الأميركية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء الشعب الفلسطيني عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة، واصفة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".
وشكرت حماس، في بيان صحفي صباح اليوم، الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار وخصوصا المجموعة العربية وروسيا والصين، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال، التي فاقت فظاعتها أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فشل الليلة الماضية، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.
وحصل مشروع القرار على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض.
-- (بترا)
ا ش/ا ص/ب ط
09/12/2023 11:37:42
MENAFN09122023000117011021ID1107563484
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