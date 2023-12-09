النجار تشارك بالاجتماع الوزاري حول الثقافة والمناخ ضمن مؤتمر الأطراف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الأول (بترا) - شاركت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أمس الجمعة، في الاجتماع الوزاري المنعقد في دبي، حول "دور الثقافة في حماية المناخ والتصدي لتغيراته"، في إطار فعاليات مؤتمر الاطراف "COP 28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت النجار حول مشاركتها في المؤتمر، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) إن تحدي المناخ ليس تحدياً بيئياً، بل هو تحد ثقافي أيضاً، باعتبار العمل الثقافي يتوخى دائماً حياة أفضل واستقراراً في العيش على هذا الكوكب.

وأعربت النجار عن تقديرها الكبير لجهود دولة الإمارات في احتضان مؤتمر المناخ، ودعوتها وزراء الثقافة للإسهام في هذا الموضوع المهم، لافتة إلى جهود الأردن المستمرة في كل ما يتصل بحمايه المناخ ومواجهة تحدياته، مؤكدة ان الثقافة مدخل رئيس في موضوع المناخ، إذا نظرنا بشمولية وتكاملية نحو جودة الحياة ونوعيتها، واستعادة كل ما يتصل بقيم الإنسانية المشتركة والوجه الإنساني الحضاري لهذه الحياة.

ووجهت الوزيرة في مشاركتها بالمؤتمر "عبر تطبيق زوم"، رسالة ممزوجة برائحة الزيتون ورمزيته وعبق الطبيعة الأردنية، لإيضاح أن العالم اليوم لا يستطيع العيش بمعزل عن الظروف المناسبة للمناخ بكل معطياته ومفرداته، مؤكّدةً أهمية حماية المدنيين في قطاع غزة، وحماية المدنيين الذين يتعرضون لظروف مناخية في كل أنحاء العالم.

وقالت النجار إن عملنا الثقافي من أجل المناخ، يسهم في إعادة الثقة ببناء المجتمع وحماية الإنسان وتعزيز حضوره.

كما أكدت صوت الأردن العقلاني والموضوعي في هذا الجانب، كصوت يحمل قيماً وعاطفةً إيجابية نحو إنسانية مشتركة.

-- (بترا)

م خ/اص/ب ط

09/12/2023 11:20:49