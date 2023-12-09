460 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة تصفية المنتخبات الوطنية للكراتيه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الأول (بترا) - شارك 460 لاعبا ولاعبة في منافسات بطولة تصفية المملكة للمنتخبات الوطنية للكراتيه، التي انطلقت أمس، بتنظيم من الاتحاد الأردني للعبة في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 460 لاعبا ولاعبة يمثلون 41 مركزا، من جميع محافظات المملكة ويتنافسون في الفئات كافة (الكبار والشباب والناشئين) ولكلا الجنسين في مسابقتي الكاتا والقتال.

ويهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الجديدة والمواهب الواعدة، وتعد هذه البطولة آخر البطولات على أجندة الاتحاد لهذا العام.

-- (بترا)

خ خ/اص/ب ط

09/12/2023 11:09:33