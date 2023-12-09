460 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة تصفية المنتخبات الوطنية للكراتيه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 كانون الأول (بترا) - شارك 460 لاعبا ولاعبة في منافسات بطولة تصفية المملكة للمنتخبات الوطنية للكراتيه، التي انطلقت أمس، بتنظيم من الاتحاد الأردني للعبة في صالة الأمير راشد بمدينة الحسين للشباب.
وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 460 لاعبا ولاعبة يمثلون 41 مركزا، من جميع محافظات المملكة ويتنافسون في الفئات كافة (الكبار والشباب والناشئين) ولكلا الجنسين في مسابقتي الكاتا والقتال.
ويهدف الاتحاد من إقامة هذه البطولة إلى رفد المنتخبات الوطنية بالعناصر الجديدة والمواهب الواعدة، وتعد هذه البطولة آخر البطولات على أجندة الاتحاد لهذا العام.
-- (بترا)
خ خ/اص/ب ط
09/12/2023 11:09:33
MENAFN09122023000117011021ID1107563482
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