ورشة حول استخدام السجلات الإدارية في بناء سجل إحصائي وطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الأول (بترا) - نظمت دائرة الإحصاءات العامة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ورشة عمل بعنوان "استخدام السجلات الإدارية في بناء سجل إحصائي وطني والتعداد العام للسكان والمساكن 2025 ".

وبحسب بيان صحفي للدائرة اليوم السبت، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أهمية السجلات الإدارية في تكوين النظام الإحصائي الحديث بشكل عام، مشيرا الى اهمية دعم انشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يلبي الاستخدامات الداخلية والخارجية للبيانات من قبل صانعي السياسات، ويعزز قابليتها للمقارنة بشكل خاص.

وأضاف فريحات أن السجلات الإدارية تسهم برفع سوية المنتج الإحصائي المستقبلي الداعم والمعزز للتنمية المستدامة والخطط التنموية الوطنية الأردنية، ويسهم بمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا، للوصول إلى منظومة بيانات متكاملة تمكن جميع شرائح مستخدمي ومنتجي البيانات من الحصول على بيانات تفصيلية عالية الدقة ومحدّثة بشكل دوري في مختلف المجالات السكانية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية.

بدوره، اشار أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتور عيسى المصاروة الى أهمية هذا اللقاء ومخرجاته، مبينا أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد عملية إحصائية كبرى ومكلفة وتحتاج إلى إشراك كوادر وطنية إضافية، حيث تسعى هذه العملية إلى توفير معلومات حديثة ودقيقة.

وأضاف المصاروة "أن التوجه أو القرار بتنفيذ تعداد سجلي كامل أو شبه سجلي باستخدام بيانات من السجلات الإدارية هو تحد كبير لا يواجه دائرة الإحصاءات العامة وحدها كقائدة للنظام الإحصائي الوطني الأردني، وعلى الجميع التعاون للاستجابة لهذا التحدي وإنجاز هذا التعداد، كما أنه فرصة لجميع المؤسسات التي تضطلع بإدارة سجلات بياناتها الإدارية لتطوير قواعد بياناتها للإسهام في إنجاح تنفيذ التعداد العام للمساكن والسكان لعام 2025".

من جانبه، أكد ممثل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن الدكتور حمير عبد المغني، أهمية ورشة العمل والنقاشات والمداولات المطروحة التي ستعزز المخرج الإحصائي ودعم الخطط والبرامج المستقبلية.

وضمت الورشة ممثلين من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية ومنظمات اللاجئين من منتجي ومستخدمي البيانات بهدف الاطلاع على واقع السجلات الإدارية التي تعتمد عليها مؤسساتهم في عملها وكيفية استخدامها في بناء السجل الإحصائي الوطني والاستفادة منه في التعداد العام للسكان والمساكن 2025، من خلال السعي المستمر لدائرة الإحصاءات العامة لتكوين شراكة حقيقية مع هذه الجهات التي تسهم في بناء سجل إحصائي وطني شامل للسكان والمساكن ليشكل النواة الأساسية لاستخراج المؤشرات وإجراء التعدادات والمسوحات التي تخدم المصلحة الوطنية في المملكة.

-- (بترا)

و ر/اص/ب ط

09/12/2023 10:48:55