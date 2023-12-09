شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 9 كانون الأول (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينتي غزة ورفح جنوب قطاع غزة المحاصر.

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع.

كما ارتقى وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، تعود لعائلتي حماد وعطا الله.

وأوضحت المصادر أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء؛ بسبب وجود دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.

واستهدفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، ومنزلا لعائلة حمودة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المتواجدين فيه، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس؛ ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

واستهدفت طائرات الاحتلال، منزلا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع؛ مما ادى إلى ارتقاء 6 شهداء، وإصابة عدد من الفلسطينيين.

كما واصلت طائرات الاحتلال شن غاراتها على عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة؛ ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.

ويذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل غياب التغطية الإعلامية في شمال قطاع غزة (محافظتي غزة وشمال غزة) لتتمادى في جرائمها بقتل الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، ومراكز الإيواء، والشوارع، كما اعتقلت المئات بعد تعريتهم.

-- (بترا)

رصد/رس/ا ص/ب ط

09/12/2023 10:30:15