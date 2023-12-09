شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس ورفح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 9 كانون الأول (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينتي غزة ورفح جنوب قطاع غزة المحاصر.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة شتيوي، غرب معبر رفح جنوب القطاع.
كما ارتقى وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي لمنازل مأهولة في محيط مجمع الصحابة الطبي وسط غزة، تعود لعائلتي حماد وعطا الله.
وأوضحت المصادر أنه لا توجد إمكانية لانتشال جثامين الشهداء؛ بسبب وجود دبابات الاحتلال في مناطق قريبة من شارع الجلاء في المدينة.
واستهدفت قوات الاحتلال منزلا لعائلة النجار جنوب خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، ومنزلا لعائلة حمودة ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المتواجدين فيه، كما استهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته عدة مواقع في خان يونس؛ ما اسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.
واستهدفت طائرات الاحتلال، منزلا لعائلة الطهراوي في مدينة رفح جنوب القطاع؛ مما ادى إلى ارتقاء 6 شهداء، وإصابة عدد من الفلسطينيين.
كما واصلت طائرات الاحتلال شن غاراتها على عدة مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة؛ ما تسبب في سقوط شهداء وجرحى.
ويذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تستغل غياب التغطية الإعلامية في شمال قطاع غزة (محافظتي غزة وشمال غزة) لتتمادى في جرائمها بقتل الفلسطينيين الآمنين في بيوتهم، ومراكز الإيواء، والشوارع، كما اعتقلت المئات بعد تعريتهم.
-- (بترا)
رصد/رس/ا ص/ب ط
09/12/2023 10:30:15
MENAFN09122023000117011021ID1107563480
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