البرلمان العربي يشارك بمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 9 كانون الاول (بترا) - يُشارك أكبر وفد في تاريخ البرلمان العربي، برئاسة رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي تعقد في الفترة من 10 – 12 كانون الاول الحالي.
وتأتي المشاركة تلبيةً للدعوة الموجهة للبرلمان العربي من الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر.
وأكد البرلمان العربي، حرصه على متابعة جميع الاستحقاقات الديمقراطية في جمهورية مصر العربية، من خلال خطة تتفق مع القوانين الوطنية والقرارات الإدارية المنظمة لعملية المتابعة، من بداية فتح باب الترشح مرورًا بالدعاية الانتخابية ووصولاً لإعلان النتيجة.
يشار إلى ان البرلمان العربي راعى في هذه الخطة أن يقوم وفد البرلمان العربي المشارك بتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية، وبما يضمن تنوع طبيعة هذه المراكز في القاهرة وعددٍ من المحافظات المصرية، ومتابعة إجراءات فرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وسيقوم رئيس البرلمان العربي بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقرير إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن ملاحظات الوفد البرلماني المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
09/12/2023 09:50:53
MENAFN09122023000117011021ID1107563479
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.