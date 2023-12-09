الجامعة العربية: مُنع مجلس الأمن من اتخاذ الموقف الأخلاقي لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 9 كانون الاول (بترا) - قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط إن مجلس الأمن مُنع من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح المتمثل بوقف اطلاق النار على غزة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فشل الليلة الماضية، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.
وأعرب ابو الغيط في تدوينة له على منصة "اكس" عن تقديره للدول التسعة والتسعين التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا كذلك بالأعضاء الثلاثة عشر في مجلس الأمن الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي.
ومشروع القرار تقدمت به بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، ويدعو إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
09/12/2023 08:39:34
MENAFN09122023000117011021ID1107563477
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