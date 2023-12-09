الصفدي: إسرائيل لا تقتل الفلسطينيين فحسب..لكنها تقتل الإيمان بالسلام (موسع)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 كانون الأول (بترا)- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن ما تفعله إسرائيل لا يقتل الفلسطينيين الأبرياء فحسب، ولا يدمر سبل عيشهم فحسب، ولا يدمر غزة فحسب. وإنما تجعلها غير صالحة للسكن، وتقتل الإيمان بالسلام.

وأضاف الصفدي خلال مداخلة له في ندوة حوارية نظمها مركز ويلسون للأبحاث في واشنطن، إذا أجريت استطلاعا للرأي في المنطقة، وسألت الناس هل ما زالوا يعتقدون أن السلام مع إسرائيل قابل للحياة، فإن الأغلبية ستقول لا، وبالتالي فإن إسرائيل قد عانت حقا من هزيمة استراتيجية في هذه الحرب.

وأردف قائلا، إن إسرائيل كشفت عن السياسات التي كانت تطبقها بشكل منهجي حتى قبل الحرب في الضفة الغربية، ما أدى إلى قتل أي أفق للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا الصراع من خلال توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وحتى السماح للمتطرفين بتحديد مستقبل الفلسطينيين، مع أشخاص مثل بن غفير وسمورتيتش في مواقع صنع القرار في الوقت الحالي الذين كانوا يدعون علنًا إلى محو الشعب الفلسطيني من على وجه الأرض، وينكرون أن لديهم أي حقوق، وحتى رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنه سيخنق أي طموح فلسطيني للدولة.

ودعا الصفدي إلى النظر في سياق أحداث 7 تشرين الأول الرهيبة وما تلاها من حرب، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدى العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، لأنه حتى حلفاء إسرائيل يقولون إن الالتزام بالقانون الدولي ليس كذلك، فهي تقتل المدنيين بشكل عشوائي، وتحرم الناس من حقهم في الغذاء والماء والدواء، وتأخذ 2.3 مليون من سكان غزة كرهائن، حتى أنها تشترط دخول الإمدادات الإنسانية على إطلاق سراحهم.

وشدد على أن استخدام الغذاء كسلاح هو جريمة حرب أخرى يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها.

وقال الوزير الصفدي إن ما يحدث على الأرض في غزة، أعني أن هذه الحرب حطمت كل الأرقام القياسية؛ بقتل أكبر عدد من الصحفيين والمسعفين وموظفي الأمم المتحدة، وتدمير المستشفيات.

ولفت إلى أن رئيس الأونروا أرسل اليوم رسالة إلى رئيس الجمعية العامة يقول فيها: لم أعتقد أبدًا أنني سأتنبأ بوفاة زملائي، وكان مارتن غريفيث من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن النظام الإنساني ينهار لذا فإن هناك كارثة حقيقية تتكشف، وللأسف فإن مواقف زملائنا في الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة لم تصل إلى الدرجة الصحيحة من القول بما فيه الكفاية.

وزاد الوزير، نحن نقدر بعض القرارات أو الإعلانات التي أصدرتها الإدارة الأميركية بشأن عدم السماح باحتلال غزة، والحث على المزيد من الإمدادات الإنسانية، ولكننا نختلف حول القضية الأساسية المتمثلة بعدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار, لأن ما تفعله هذه الحرب، وعدد الفلسطينيين الذين سيتعين قتلهم حتى يدرك العالم أن الكيل قد طفح. وأكد مجددا أن حجة الدفاع عن النفس التي طرحت في بداية هذا الصراع، لا تتيح لمحتل الحق في الدفاع عن النفس، متسائلا كيف يقتل 17000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وجثث الأطفال تتحلل تحت الأنقاض دون أدوات لإخراجهم، كيف يمكن تبرير ذلك بأي شكل من الأشكال؟! لذا فإن ضحايا هذه الحرب ما هو أبعد من مأساة قتل الكثير من الناس وتدمير سبل عيشهم وتدمير مجتمع بأكمله، إنما هي مصداقية المجتمع الدولي.

وتابع، القانون يطبق بشكل انتقائي، وموقف العديد من شركائنا وأصدقائنا الغربيين في هذا الجزء من العالم لا يرتقي إلى مستوى الالتزام القانوني أو الأخلاقي بوقف هذه المذبحة التي تقع ضمن نطاق القانون الدولي، والتعريف القانوني للإبادة الجماعية في هذه المرحلة والخطر يكمن في المستقبل وليس في الوقت الحالي فقط.

ودعا وزير الخارجية إلى الوقوف لجانب السلام ولحق جميع شعوب المنطقة في العيش بسلام، لأن هذه الحرب لن تجلب الأمن لإسرائيل، ما لم يتمتع الفلسطينيون بالأمن أيضًا، ولن تساعد كذلك إسرائيل من خلال مواصلة العدوان الذي سيطارد المنطقة بأكملها لسنوات عديدة قادمة.

وقال إننا بحاجة إلى الولايات المتحدة كشريك وصديق لنا جميعًا، ولها دور لا غنى عنه في أي جهد لتحقيق السلام، ونحتاج إلى الولايات المتحدة لقيادته، في خطوة كبيرة من شأنها أن تحل هذا الصراع نهائيا، مشددا على أن الطريقة الوحيدة لذلك هي الإعلان عن خطة عملية لحل الدولتين مع آليات الوصول إليها وجداول زمنية.

وأوضح أن السلام الشامل والعادل هو الذي سينقذ المنطقة بأكملها من الاضطرار إلى عيش الفظائع التي نراها تحدث الآن. وتساءل إلى أي مدى تريد أن تذهب الحكومة الإسرائيلية؟ ما هو هدفها؟ هل تريد حل الدولتين؟ من الواضح الآن أنها تقول أنها لا تريد ذلك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي قبل بضعة أيام قال إنه طالما بقي في منصبه، فلن يسمح بتحقيق حل الدولتين. ما يعنيه ذلك هو أنه لن يسمح أبدًا بحل الصراع، لأنه إذا كان يعتقد أن الفلسطينيين سيتخلون عن حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة، فإنه يخطئ في قراءة الدروس المستفادة من عقود من الصراع. إذن ما يقوله هو أنه يريد أن يستمر الصراع.

ولفت إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية هو حرب هادئة تجري أيضاً، ووقع أكثر من 300 هجوم إرهابي للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء النزاع في 7 تشرين الأول/أكتوبر. ويبلغ المعدل اليومي 6 هجمات إرهابية يقوم بها المستوطنون على الفلسطينيين.

وأشار إلى إن إسرائيل أعلنت قبل يومين عن توسعة استيطانية جديدة ستفصل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية، وكان ذلك قبل ثلاثة أيام فقط. ومرة أخرى يخرج السياسيون الإسرائيليون قائلين إنهم لن يعترفوا بحقوق الفلسطينيين، ويستمر تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم. لذا أعتقد أن ما نواجهه هنا ليس مجرد تحد لما يحدث في غزة.

ومضى قائلا: حتى الآن، لم نشهد سوى أعمال انتقامية قاسية تستهدف المدنيين، وإسرائيل نفرض الواقع المروع على كل من الضفة الغربية وغزة الآن فقط بمزيد من الدمار، والمزيد من الموت والمزيد من الألم، وتهجير الفلسطينيين من الشمال، وتدمير المباني، مثل المجلس التشريعي في غزة. وخلص الوزير الصفدي إلى أن الهدف الاستراتيجي الإسرائيلي هو إرسال رسالة إلى الفلسطينيين مفادها بأنه لن يُسمح لكم بالعودة أبدًا؟

وقال عندما يتم دفع جميع سكان غزة إلى أقل من 56% من مساحة غزة، ولا مستشفيات أو مدارس أو صرف صحي أو مياه، لفرض واقع يدفع الناس إلى الخروج، الأمر الذي يرفضه الأردن ومصر، وجميع الدول العربية، ولن ندعم ذلك أبدًا، أو نسمح أبدًا بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

ولفت إلى جلالة الملك عبد الله الثاني كان واضحا جدا بشأن الذي يشكل إعلان حرب علينا، وسنفعل كل ما يلزم لمنع تحقيق ذلك، لأن ما يعنيه ذلك هو أن إسرائيل تحاول حل المشكلة التي خلقها احتلالها على حساب أمن واستقرار المنطقة.

وبين وزير الخارجية أن إسرائيل تشن عدوانًا غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني ضد الفلسطينيين، وهي تخلق واقعًا مروعًا، والعالم صامت، مؤكدا أن الفشل في دعم الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو بمثابة تأييد لمزيد من القتل للفلسطينيين، والمزيد من انتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم الحرب، وتعريض مستقبل المنطقة بما في ذلك حياة الإسرائيليين للخطر.

وقال نحن جميعاً نؤيد إطلاق سراح الرهائن، والمرة الوحيدة التي جرى فيها إطلاق سراح الرهائن عندما كان هناك وقف لإطلاق النار، لأن ذلك سمح بإجراء المفاوضات، فمن خلال الاستمرار في الحرب يجعل من المستحيل إطلاق سراح الرهائن، الحرب الناشئة عن الانتقام. والغضب دون التفكير في العواقب.

وأكد أن وقف إطلاق النار هو بحكم تعريفه وقف إطلاق نار توافق عليه جميع الأطراف،وما سيفعله وقف إطلاق النار هو في الأساس وقف القتل والتدمير، والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية، واستئناف المحادثات لإطلاق سراح الرهائن والسجناء.

وتساءل لماذا لم نحقق السلام في الشرق الأوسط حتى الآن؟ بالرغم من أن المجتمع الدولي برمته منذ عام 2002، بما فيها الدول العربية والإسلامية، طرحت على الطاولة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال الذي هو مصدر الشر الذي رأيناه على مدى عقود، مضيفا أننا جميعا اتفقنا على المشاركة، وشاركنا جميعاً، وما زلنا لا نملك حل الدولتين بسبب إسرائيل التي تراجعت في البداية عن اتفاق أوسلو.

وذكّر الوزير الصفدي بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أنشئت عام 1993 لفترة انتقالية، وكان ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية خلال 4 إلى 5 سنوات، ولكن هذا لم يحدث، بل تضاعفت المستوطنات بأكثر من 400%، وتحول الخطاب السياسي في إسرائيل من قبول صيغة الأرض مقابل السلام إلى محاولة فرض واقع لن يسمح بنشوء الدولة الفلسطينية. وأشار إلى أن السياسيين الإسرائيليين يدعون إلى الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وبن غفير دعا حرفيا إلى قتل الفلسطينيين والإبادة الجماعية، وكذلك فعل سموتريش، ودعا نائب رئيس الكنيست إلى حرق غزة كلها، وأدلى نائب رئيس بلدية القدس أمس بتصريح غير إنساني بهذا المعنى أيضًا.

وقال وزير الخارجية إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع، لكن إسرائيل لا تسمح بالتوصل لهذا الحل، وتتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك، وتتصرف فوق القانون الدولي، وتقتل الناس، وتعرض مستقبل المنطقة للخطر، وتعرض مكانة الولايات المتحدة في العالم للخطر. ولا نرى أي إجراء ضد ذلك سوى التصريحات، وأعتقد أن الشعور بالإفلات من العقاب وانعدام المساءلة هو الذي يسمح لإسرائيل ليس بمواصلة هذا العدوان فحسب، بل بحرمان شعبها وشعوب المنطقة الأخرى من الحق في العيش بسلام وأمن والحصول على مستقبل.

--(بترا) م ف/ ف ج

09/12/2023 08:28:19