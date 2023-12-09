في ذكرى رحيله.. كيف فضل كرم مطاوع جمهوره على مرضه في أيامه الأخيرة؟

MENAFN - Youm7) بملامحه الجادة الهادئة وأدائه الرصين، اشتهر الفنان الراحل كرم مطاوع الذي يصادف اليوم ذكرى وفاته، حيث شارك "مطاوع" في عدد كبير من الأعمال الفنية سواء المسرحية أو السينمائية أو الدرامية، وبرع في أغلبها، حيث كان وجوده بمثابة رمانة الميزان في أي عمل فني.

كما اشتهر كرم مطاوع بحبه واحترامه الشديد لمعجبيه وجمهوره، حتى في أيامه الأخيرة، وعلى الرغم من تعبه الشديد حيث كان يعاني وقتها من السرطان، لم يرفض أي طلب بالتصوير من معجبيه، كما ذكرت ابنته الفنانة حنان مطاوع في أحد اللقاءات التليفزيوينة.

حيث قالت حنان مطاوع: "مرة كنت مع والدى وأنا فى الثانوية العامة وكنا ذاهبين للمستشفي بسبب مرضه بالسرطان وكان في مراحله الأخيرة وكل شوية ييجى شخص يطلب منه صورة أو إمضاء وكان يقابل هذا بكل حب ويضحك والناس لم تكن تتخيل أنه لم يستطع المشى".

يذكر أن أول أعمال كرم مطاوع المسرحية "الفرافير" عام 1964، ثم بعدها شارك في مسرحية "ياسين وبهية"، للكاتب الكبير نجيب سرور، وفي عام 1965 قدم مسرحية "الفتى مهران" من تمثيله وإخراجه.

وكان من أهم الأعمال التي قدمها خلال مشواره الفني فيلم "سيد درويش" عام 1966، وشاركته البطولة وقتها الفنانة هند رستم، ثم قدم فيلم "إضراب الشحاتين"، وشاركتها وقتها العمل الفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز، وهو من إخراج حسن الإمام.

ومن الأفلام التي شارك بها: "أنا والعذاب وهواك، ياسين وبهية، لا تطفئ الشمس، المنسى، وهو آخر أعماله الفنية عام 1993 مع الزعيم عادل إمام"، كما شارك في عدد من المسلسلات منها: "الحرملك، أرابيسك، أم البنات، الحفار، الأنصار، وغيرها من الأعمال.

وبعد مسيرة حافلة بالأعمال الفنية السينمائية والدرامية والمسرحية، رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 63 عاما، عام 1996، بعد معاناته من سرطان الكبد.