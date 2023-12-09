حصاد الفن 2023.. 10 حالات انفصال بين النجوم صدمت الجمهور

MENAFN - Youm7) يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة أخبار الفنانين الذين يحبونهم ويفضلون معرفة كل التفاصيل عنهم، حتى وإن كانت تفاصيل خاصة بالحياة الشخصية رغم خصوصيتها، وشهد عام 2023، الكثير من حالات الانفصال بين الفنانين والتي كانت أغلبها أمرا مفاجئا للجميع فبعضها كانوا يظهون بحالات حب ليس لها مثيل.

حسن فؤاد وصوفيا زادة

حسن فؤاد وصوفيا زادة

كانت البداية مع الفنان حسن فؤاد مطرب مسلسل أرابيسك الشهير الذى أعلن انفصاله عن خبيرة تفسير الأحلام الدكتورة صوفيا زادة، في شهر يناير الماضى، وقال حسن فؤاد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه انفصل عن الدكتورة صوفيا زادة فى هدوء بعد زواج استمر عامين حيث تزوجا فى 2021 بعد أن سبق لكل منهما تجربة الزواج، ولكن لم يكتب الله استمرار هذه الزيجة، قائلاً: "الحمد لله كل اختيارات ربنا خير".





تامر حسني وبسمة بوسيل

تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت ثاني مفاجآت هذا العام، هو انفصال النجم تامر حسني وبسمة بوسيل، فرغم زواج الاثنين منذ 11 عاما وإنجابهما ثلاثة أطفال وحالة الحب التي كان يتمتعان بها، إلا أنهما انفصلا وكان هذا الأمر مفاجئا لجمهورهما.

وقع هذا الانفصال في شهر أبريل، حيث أعلنت بسمة بوسيل رسمياً الانفصال من خلال حسابها على إنستجرام قائلة: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".





بشرى وسالم هيكل

بشرى وسالم هيكل

في شهر مايو انفصلت الفنانة بشر عن زوجها سالم هيكل، وهو الأمر الذى يعد مفاجأة أيضاً، فجميعنا نتذكر مشهد تقديم سالم هيكل لـ خاتم الزواج للفنانة بشري في مهرجان الجونة السينمائى بطريقة رومانسية تصدرت مواقع التواصل الإجتماعى، ولكن الانفصال حدث، حيث أكدت الفنانة بشري لـ"اليوم السابع" خبر انفصالها عن زوجها سالم هيكل، مشيرة إلى أن الانفصال تم في جو من الود والاحترام، وأنهما لا يزالا أصدقاء ويتواصلان ويسألان على بعضهما البعض، وطالبت بعدم التدخل في الأمر من قريب أو بعيد واحترام خصوصية الأمر خاصة أنهما كانا ولا يزالا أصدقاء".





نسرين طافش وشريف شرقاوي

نسرين طافش وشريف شرقاوى

لم تكن الفنانة نسرين طافش تعيش حالة استقرار بعد زواجها من شريف شرقاوي، حيث انفصل الثنائى في شهر يوليو الماضي، ولكن الأمر الغريب أن هذا الانفصال هو المرة الثانية بعد عودتهما بـ3 شهور فقط، حيث انفصل الثنائى في السابق لمدة دامت 6 شهور ثم عادوا لبعضهما ولكن الأمر لم يستمر سوى 3 أشهر ليتم الانفصال بشكل رسمي، حيث كتبت نسرين اطفش على إنستجرام: "لقد تم طلاقى بشكل رسمى بكل هدوء وسلام، أرجوا من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".





احمد سعد وعلياء بسيوني

انفصال أحمد سعد وعلياء بسيونى

انفصل الفنان أحمد سعد عن زوجته علياء بسيوني، في شهر أغسطس الماضي، حيث أعلنت علياء بسيوني عن الانفصال بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

وكتبت علياء بسيوني عبر انستجرام: "الحمد لله على كل شيء .. تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.. حابة أشكر أحمد جدا وأقوله شكرا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا".





شريف منير ولورا عماد

شريف منير ولورا عماد

واستكمالاً لسلسلة المفاجآت أعلن الفنان شريف منير عن طلاقه من زوجته لورا عماد في شهر سبتمبر الماضى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".





ياسر فرج وهبة الهواري

ياسر فرج والمذيعة هبة الهوارى

انفصل الفنان ياسر فرج عن مذيعة الراديو هبة الهوارى، بعد زواج استمر ما يقرب من عام و8 أشهر فقط، وانفصل الثنائى في هدوء تام دون وقوع أى خلافات بينهما.





أحمد فهمي وهنا الزاهد

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد 4 سنوات زواج، في شهر نوفمبر الماضى، حيث كتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".





بوسي وهشام ربيع

بوسي وهشام ربيع

انفصلت المطربة بوسي عن زوجها هشام ربيع بعد ما يقرب من عامين زواج، حيث أعلن هشام ربيع، انفصاله رسميا عن المطربة والفنانة بوسي، بعد أيام من براءته من القضية الملفقة له حسب ما أكدته تحقيقات النيابة، مؤكداً أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.





يوسف الشريف وإنجي علاء

يوسف الشريف وإنجي علاء

في مفاجأة غريبة من نوعها بنهاية شهر نوفمبر أعلنت الكاتبة إنجي علاء انفصالها عن زوجها النجم الكبير يوسف الشريف، بعد زواج دام 14عاما، حيث تزوجا عام 2009، وكان هذا الأمر مفاجئ للجميع، حيث كان يتمتع الثنائى بحالة اندماج وحب لا غبار عليها وهو الزواج الذى أسفر عن إنجابهما ولدين.

وكتبت إنجي علاء: "قدّر الله وما شاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

وتابعت: "دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ما شوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء".