ما لا تعرفه عن الممثل العالمى رايان أونيل بعد وفاته عن عمر 83 عاماً

MENAFN - Youm7) رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي رايان أونيل ، ومنذ لحظة إعلان وفاته عن عمر 83 عاماً استرجع الكثيرون ذكرياتهم معه بأهم أفلامه، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية حول الممثل الراحل الذى سبق وترك بصمته مع أفلام مهمة بتاريخ السينما العالمية.

رشح رايان أونيل لجائزة الأوسكار والجولدن جلوب عن دوره في فيلم“قصة حب”.

من أشهر أدواره وأهمها بمسيرته الفنية حينما عمل مع المخرج ستانلي كوبريك بواحد من أهم أعماله مجسداً شخصية تحمل اسم باري ليندون التي رسخت بالأذهان بسبب تمثيله لها ببراعة.

حصل رايان أونيل على جائزة من أرفع الجوائز العالمية بإيطالية وهى“ديفيد دي دوناتيلو” التي يتم منحها لأفضل الممثلين الأجانب.

رايان أونيل أيضاً لديه مثل مشاهير هوليود العظام نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.

ابنه ينعيه على السوشيال ميديا

ونعى نجل الممثل الراحل والده على السوشيال ميديا بعبارة:“توفي والدي اليوم وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه بقدر ما يدعمنا”.







