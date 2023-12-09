ما لا تعرفه عن الممثل العالمى رايان أونيل بعد وفاته عن عمر 83 عاماً

(MENAFN
- Youm7) رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي رايان أونيل ، ومنذ لحظة إعلان وفاته عن عمر 83 عاماً استرجع الكثيرون ذكرياتهم معه بأهم أفلامه، وهو ما نستعرضه فى السطور التالية حول الممثل الراحل الذى سبق وترك بصمته مع أفلام مهمة بتاريخ السينما العالمية.
رشح رايان أونيل لجائزة الأوسكار والجولدن جلوب عن دوره في فيلم“قصة حب”.
من أشهر أدواره وأهمها بمسيرته الفنية حينما عمل مع المخرج ستانلي كوبريك بواحد من أهم أعماله مجسداً شخصية تحمل اسم باري ليندون التي رسخت بالأذهان بسبب تمثيله لها ببراعة.
حصل رايان أونيل على جائزة من أرفع الجوائز العالمية بإيطالية وهى“ديفيد دي دوناتيلو” التي يتم منحها لأفضل الممثلين الأجانب.
رايان أونيل أيضاً لديه مثل مشاهير هوليود العظام نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.
ابنه ينعيه على السوشيال ميديا
ونعى نجل الممثل الراحل والده على السوشيال ميديا بعبارة:“توفي والدي اليوم وكان فريقه المحب إلى جانبه يدعمه بقدر ما يدعمنا”.
MENAFN09122023000132011024ID1107563473
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.