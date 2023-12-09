براد بيت يحاول تهدئة الأجواء مع ابنه وسط شائعات عن مذكرات مثيرة للأخير

MENAFN - Youm7) يحاول النجم العالميبراد بيت يائسًا إصلاح علاقته المتوترة مع ابنه الأكبر من أنجلينا جولي بالتبني "مادوكس جولي بيت"، وسط شائعات بأن مادوكس يكتب مذكراته، ووفقا لتقرير صادر عن مجلة "OK" يكتب الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، قصة مثيرة لفضح الحالة الغريبة لوالده النجم العالمى.

يقول التقرير، إنه تم إعداد المذكرات المزعومة لاستكشاف علاقة مادوكس مع براد بيت ومعركتهما بالطائرة فى عام 2016، والتى ورد أن الممثل أساء خلالها إلى جولي وأطفالهما.

براد بيت وابنه الاكبر

وفي الوقت نفسه، قالت نفس الصحيفة، إن براد بيت يعمل على تهدئة التوتر مع مادوكس من خلال تحمل المسؤولية الكاملة عن خلافهما عام 2016، وقال مصدر للمجلة، إنه في حين أن أبناء بيت الأكبر سناً، مادوكس وزهرة وباكس، يبدو أنهم ضده، إلا أنه على علاقة جيدة مع أطفاله الأصغر سناً، شيلوه وفيفيينا ونوكس.

وقال المصدر، "إنه على علاقة جيدة معهم، لقد فقد الكثير من الوقت الثمين معهم خلال معركة الحضانة، وهو مصمم على عدم تفويت المزيد"، وأضاف: "لقد تحمل براد بيت المسؤولية الكاملة عن أفعاله، والأمر متروك الآن لأطفاله ليتخذوا قرارهم بشأنه ويروه على حقيقته".







على جانب آخر، يشار إلى أن النجم العالمي

براد بيت

أصيب - فى وقت سابق - بالصدمة بعد أن تسرب إلى وسائل الإعلام منشورًا له وابنه أنجلينا جولى بالتبنى، باكس ثين جولى بيت، كتبه في عام 2020، علاوة على ذلك، تخلت ابنته بالتبني، زهراء، عن اسمه الأخير، ما جعل دور بيت في حياة أطفاله واضحًا للعالم، ومع ذلك، قال أحد المقربين من بيت إنه "يعيش بشكل رائع" في حياته مع إينيس دي رامون.

وأفاد التقرير بأن

براد بيت

يبدو أنه يخطط حاليًا لتطور علاقته بصورة أكبر مع اينيس دى رامون محبوبته الحالية، ويأتى ذلك فى وقت يستعد فيه الثنائى لاحتفال مميز بعيد ميلادهما داخل حفل واحد،

حسب تقرير نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانى.

وأضاف التقرير أن نجم هوليود يتزامن عيد ميلاده الـ 60 في 18 ديسمبر، أي قبل يوم واحد فقط من بلوغ صديقته مصممة المجوهرات عامها الـ31، وبالتالي لا يجدا مانعًا من الاحتفال سويًا بعيد ميلادهما بالتزامن مع عطلة نهاية العام الجارى.







وقد أتى ذلك بعدما بدا نجم هوليود

براد بيت

لا يكترث إلى الاتهامات التى وجهها له ابنه بالتبنى باكس خلال الفترة الأخيرة بعدما أطلق عليه سيل من الأوصاف السيئة والانتقادات عبر حسابه على إنستجرام متمنياً أن تنكشف حقيقته للعالم يوماً ما ومؤكداً على أنه ليس شخص رائع على الإطلاق.

براد بيت لم يدر بالاً لما سبق وظهر بصحبة سيارته البورش الكهربائية الجديدة، وظهرفى غاية السعادة عندما التقطت الصور له من قبل مصوري الباباراتزى وكأن شيئاً لم يحدث.

وكان باكس قد قال في منشور له أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، بقوله: "لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».

جدير بالذكر أن براد بيت تبنى باكس رسمياً عام 2007 بعد عام واحد من تبنى أنجلينا جولى له فى عام 2006.