Saturday, 09 December 2023 01:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 عرضا مسرحيا فى أيام قرطاج المسرحية أحدها عن القضية الفلسطينية

12/9/2023 4:33:48 AM
(MENAFN- Youm7) تشهد فعاليات اليوم 9 ديسمبر من مهرجان أيام قرطاج المسرحية فى دورته الـ 24 التي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، برئاسة الفنان د.معز مرابط، عددا من العروض المسرحية المختلفة ضمن المسابقات الرسمية، وقسم العالم وقسم العروض الأفريقية والعربية، وخارج المسابقة.



تبدأ العروض بمسرح دار الثقافة ابن خلدون المغاربية، بمسرحية "الشركة بركة" من تونس، وعلى مسرح الريو "تشيخوف 3D " للمخرج ايفيجينيا تودو روما من روسيا ، وفي قاعة الفن الرابع تعرض مسرحية "الفيرمة " للمخرج غازي الزغباني من تونس، ويشهد مسرح المبدعين الشباب العرض الفلسطيني "بأم عيني 1948" للفنان غنام غنام ، الذي يتناول فيه القضية الفلسطينية.





عروض مهرجان أيام قرطاج المسرحية




على مسرح الحمراء عرض "حقيبة " إخراج مجدي أبو مطر من كندا / لبنان ، وفي مسرح التياترو تعرض "صار وقت الحكي " "إخراج لينا أبيض من لبنان، وعلي مسرح الجهات بمدينة الثقافة يعرض ( الباتروس ) للمخرج الشاذلي العرفاوي من تونس ، وعلي المسرح البلدي ( مشروع العاصفة ) للمخرج العالمي بيتر بروك وماري هيلين استيان من فرنسا .



وعلى مستوى الندوات والمحاور الفكرية التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، يختتم المحور الفكري بعنوان المسرح وجمهوره اليوم، جلساته التي بدأت ٤ ديسمبر الجاري،
وجلسة اليوم بعنوان "المسرح المعاصر"، وتحدث فيها نواري بن حنيش من الجزائر، ومشهور مصطفى من العراق، وعبد الكريم علي جواد من عمان.



جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى
10ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).



ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.












MENAFN09122023000132011024ID1107563471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث