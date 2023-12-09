طريقة عمل الرومي المدخن.. مكوناته سهلة وطعمه لذيذ

يعتبر الرومي المدخن من الوجبات الغذائية الخفيفة والأكثر طلبًا من قبل الأطفال والكبار، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة فى المنزل، وخلال السطور التالية نستعرض

طريقة عمل الرومي المدخن، بمكونات خفيفة على طريقة الشيف مي صيام ، ويمكن تقديمه مع الخضراوات بكل أنواعها على حسب الرغبة، أيضًا يمكن وضعه على طواجن المكرونة .





الرومي المدخن طريقة عمل الرومي المدخن: المكونات:

كيلو من صدور الديك الرومي.

ملح.

فلفل أسود.

ورق لورا.

2 فص حبهان.

4 فصوص ثوم.

بصلة.

نشارة خشب للتدخين.

طريقة تحضير الرومي المدخن:

يتبل الرومي بملح وفلفل أسود.

ثم يلف رول في ورق فويل ومن الأفضل وضع ورق زبدة أولاً ثم الفويل.

ثم ضعيه في إناء على نار به ماء مغلي جيداً وبه بصلة و الثوم وملح وفلفل أسود وحبهان ويترك من ساعة ونصف لساعتين.

عندما ينضج يترك ليبرد.

ثم حضري النشارة في صينية المخصصة ليؤثر رائحة الدخان على الطعم ويعطيه نكهة مميزة مع وضع السلك.

و عند التأكد من اشتعال النشارة توضع صدور الرومي مع المتابعة حتي لا تحترق ويقدم لأفراد الأسرة.









طريقة عمل الرومي المدخنالرومي المدخن



