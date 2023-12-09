طريقة عمل الرومي المدخن.. مكوناته سهلة وطعمه لذيذ

(MENAFN
- Youm7)
يعتبر الرومي المدخن من الوجبات الغذائية الخفيفة والأكثر طلبًا من قبل الأطفال والكبار، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة فى المنزل، وخلال السطور التالية نستعرض
طريقة عمل الرومي المدخن، بمكونات خفيفة على طريقة الشيف مي صيام ، ويمكن تقديمه مع الخضراوات بكل أنواعها على حسب الرغبة، أيضًا يمكن وضعه على طواجن المكرونة .
الرومي المدخن طريقة عمل الرومي المدخن: المكونات:
كيلو من صدور الديك الرومي.
ملح.
فلفل أسود.
ورق لورا.
2 فص حبهان.
4 فصوص ثوم.
بصلة.
نشارة خشب للتدخين.
طريقة تحضير الرومي المدخن:
يتبل الرومي بملح وفلفل أسود.
ثم يلف رول في ورق فويل ومن الأفضل وضع ورق زبدة أولاً ثم الفويل.
ثم ضعيه في إناء على نار به ماء مغلي جيداً وبه بصلة و الثوم وملح وفلفل أسود وحبهان ويترك من ساعة ونصف لساعتين.
عندما ينضج يترك ليبرد.
ثم حضري النشارة في صينية المخصصة ليؤثر رائحة الدخان على الطعم ويعطيه نكهة مميزة مع وضع السلك.
و عند التأكد من اشتعال النشارة توضع صدور الرومي مع المتابعة حتي لا تحترق ويقدم لأفراد الأسرة.
طريقة عمل الرومي المدخن
الرومي المدخن
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