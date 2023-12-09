5 علامات بتقولك إنك لازم تغير حياتك وتبدأ من جديد.. خلي عندك هدف

MENAFN - Youm7) لا شك في أن الحياة دون هدف مملة، فالسير على هدف في الحياة حتى لو كان صغيراً بإمكانه أن يجعل الحياة متجددة وسعيدة، حيث يؤثر وجود هدف على كل شيء، بدءا من كيفية استيقاظك في الصباح وحتى كيفية قضاء أمسيتك، ومن المثير للاهتمام أن هناك عادات يومية معينة قد تشير إلى أنك لابد أن تجدد حياتك وتضع هدف لتسير عليه وتلك العادات نستعرضها فى هذا التقرير، وذلك وفقاً لما نشره موقع "ideapod".

فتاة تشعر بالملل تعيش دون هدف واضح

إذا وجدت نفسك تعيش حياتك دون أي اتجاه حقيقي أو إحساس بما تريد تحقيقه، فهذه علامة واضحة على أنك تفتقر إلى الهدف، والاعتراف بهذا هو الخطوة الأولى نحو العثور على هدفك.

تماطل باستمرار

إذا لاحظت أن حياتك واقفة، وعندما يطلب منك أحد شيئا تماطل في تنفيذه، على الرغم من كونك شخصية نشيطة، فالسبب الجذري للمماطلة لم يكن الكسل أو عدم الانضباط، ولكن الإفتقار إلى الهدف ، فلا تتجاهل تلك العلامة واستخدمها كنقطة انطلاق لتعثر على رسالتك الحقيقية.

تحديد الاهداف تشعر بالملل بشكل متكرر

يجد الكثير أنفسهم مستسلمين للملل في كثير من الأحيان، وعلى الرغم من أنه من السهل إلقاء اللوم على قلة الأنشطة المحفزة أو الروتين الرتيب، إلا أنه فى الغالب ما تكون هناك مشكلة أعمق، وهي الانفصال عن هدف الشخص، فعندما نكون منغمسين في المهام التي تتماشى مع أهدافنا الشخصية أو المهنية، فإننا أقل عرضة للشعور بالملل.

غير متحمس للمستقبل

يعد الشعور بالإثارة تجاه المستقبل علامة واضحة على أنك تعيش حياة مدفوعة بالهدف، وهذا يعني أن لديك شيئا تتطلع إليه، أو هدفا تسعى لتحقيقه، ولكن عندما تفتقر إلى الهدف، قد يبدو المستقبل ضبابيا أو غير مؤكد أو حتى مخيف، فبدلا من أن يكون مليئا بالترقب والإثارة، فهو مليء باللامبالاة أو القلق.

تحديد الأهداف أنت عالق في الروتين

الروتين يمكن أن يكون شيئاً جيداً، إنه يعطي هيكلاً لأيامنا ويمكن أن يساعدنا في إدارة وقتنا بشكل أكثر فعالية، ولكن هناك خطا رفيعا بين الروتين الصحي والبقاء في شبق، عندما تعيش بهدف، يكون روتينك مليئاً بالمهام والأنشطة التي تقربك من تحقيق أهدافك، ولكن دون هدف، يمكن أن يصبح روتينك رتيباً وغير ملهم.



