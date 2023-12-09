بذور الكتان بديل البوتوكس.. أبرز تريندات تيك توك وطبيب جلدية يوضح تأثيرها

(MENAFN
- Youm7) تفاجئنا مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر باتجاهات جديدة فى عالم العناية بالبشرة، وأحدثها قناع بذور الكتان، والذى أشار بعض رواد تطبيق "تيك توك" إلى أن مفعولها مثل البوتوكس تماماً، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
بذور الكتان
وأشار التقرير إلى أن متوسط علاج البوتوكس فى المملكة المتحدة يتراوح بين 100 جنيه إسترليني إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا، لذلك اتجهت أغلب النساء الإنجليزيات لاتباع وصفة بذور الكتان لتحصل على نفس نتيجة البوتوكس، ولكن بتكلفة مادية أقل.
فتاة تشجع على اتباع قناع بذور الكتان
وكشفت إحدى النساء على تطبيق "تيك توك" عن وصفة بذور الكتان بأنها تعتمد على تحضير ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان وكوبين من الماء وإضافتهما في مقلاة على النار، ثم على المكونات وتركها على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، حتى تبدو بلون داكن، ثم تحضير قطعة قماش قطنية وتغمس في الخليط وتترك حتى تبرد ثم تصفى خليط البذور.
قناع بذور الكتان
ويتبقى بعد ذلك خليط سميك وشفاف، والذى يوضع على الوجه، ويترك حتى يجف ثم يغسل الوجه بالماء، وأشارت بعض النساء على تطبيق "التيك توك" إلى إن هذه الوصفة أعطتهن نفس نتيجة البوتوكس، وأدعت آخريات أن هذه الوصفة ساعدت على تقليل البقع الداكنة وجعلت بشرتها ناعمة.
والسؤال هنا.. هل بذور الكتان لها نفس تأثير البوتوكس؟
قالت كيمبرلي ميد، المتخصصة بالعناية بالبشرة، إن بذور الكتان لها بالفعل فوائد للبشرة، فهى تنظم مستويات هرمون الاستروجين فى الجسم، حيث تغير مستويات هذا الهرمون يمكن أن يرسل الغدد المنتجة للزيت الطبيعى للبشرة إلى مستويات مفرطة ويؤدي إلى تفجر وبقع،
ويقوم بذلك أثناء تنظيف وتقشير البشرة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تفتيح الندبات والتصبغات وتكشف عن بشرة أكثر وضوحًا وصحة مع مرور الوقت.
وأضافت كيمبرلي، "فيما يتعلق بكونها "بوتوكس"، يمكن لبذور الكتان أن تحفز إنتاج الكولاجين وتعزز دوران الخلايا بفضل تركيبتها من المكونات المضادة للشيخوخة ومضادات الأكسدة، وهذا يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة مشدودة وشابة ويقلل من ظهور الخطوط والتجاعيد ومع ذلك لا يمكن مقارنته بالبوتوكس الذي يعد أكثر فورية وأطول أمدًا وله نتائج قائمة على الأدلة ".
ووافق الدكتور دين روباي، المدير الطبي لعيادات إيلان ليزر، على رأي كيمبرلي، موضحا أن العلاجات المضادة للتجاعيد مثل البوتوكس لها نتائج مدعومة بالعلم والبيانات السريرية القوية، في حين أن هذه الوصفات الطبيعية لا تفعل ذلك.
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