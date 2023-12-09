بذور الكتان بديل البوتوكس.. أبرز تريندات تيك توك وطبيب جلدية يوضح تأثيرها

MENAFN - Youm7) تفاجئنا مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر باتجاهات جديدة فى عالم العناية بالبشرة، وأحدثها قناع بذور الكتان، والذى أشار بعض رواد تطبيق "تيك توك" إلى أن مفعولها مثل البوتوكس تماماً، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

بذور الكتان

وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​علاج البوتوكس فى المملكة المتحدة يتراوح بين 100 جنيه إسترليني إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا، لذلك اتجهت أغلب النساء الإنجليزيات لاتباع وصفة بذور الكتان لتحصل على نفس نتيجة البوتوكس، ولكن بتكلفة مادية أقل.

فتاة تشجع على اتباع قناع بذور الكتان





وكشفت إحدى النساء على تطبيق "تيك توك" عن وصفة بذور الكتان بأنها تعتمد على تحضير ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان وكوبين من الماء وإضافتهما في مقلاة على النار، ثم على المكونات وتركها على نار خفيفة لمدة 10 دقائق، حتى تبدو بلون داكن، ثم تحضير قطعة قماش قطنية وتغمس في الخليط وتترك حتى تبرد ثم تصفى خليط البذور.

قناع بذور الكتان





ويتبقى بعد ذلك خليط سميك وشفاف، والذى يوضع على الوجه، ويترك حتى يجف ثم يغسل الوجه بالماء، وأشارت بعض النساء على تطبيق "التيك توك" إلى إن هذه الوصفة أعطتهن نفس نتيجة البوتوكس، وأدعت آخريات أن هذه الوصفة ساعدت على تقليل البقع الداكنة وجعلت بشرتها ناعمة.

والسؤال هنا.. هل بذور الكتان لها نفس تأثير البوتوكس؟

قالت كيمبرلي ميد، المتخصصة بالعناية بالبشرة، إن بذور الكتان لها بالفعل فوائد للبشرة، فهى تنظم مستويات هرمون الاستروجين فى الجسم، حيث تغير مستويات هذا الهرمون يمكن أن يرسل الغدد المنتجة للزيت الطبيعى للبشرة إلى مستويات مفرطة ويؤدي إلى تفجر وبقع،

ويقوم بذلك أثناء تنظيف وتقشير البشرة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تعمل على تفتيح الندبات والتصبغات وتكشف عن بشرة أكثر وضوحًا وصحة مع مرور الوقت.

وأضافت كيمبرلي، "فيما يتعلق بكونها "بوتوكس"، يمكن لبذور الكتان أن تحفز إنتاج الكولاجين وتعزز دوران الخلايا بفضل تركيبتها من المكونات المضادة للشيخوخة ومضادات الأكسدة، وهذا يمكن أن يساعد في الحصول على بشرة مشدودة وشابة ويقلل من ظهور الخطوط والتجاعيد ومع ذلك لا يمكن مقارنته بالبوتوكس الذي يعد أكثر فورية وأطول أمدًا وله نتائج قائمة على الأدلة ".

ووافق الدكتور دين روباي، المدير الطبي لعيادات إيلان ليزر، على رأي كيمبرلي، موضحا أن العلاجات المضادة للتجاعيد مثل البوتوكس لها نتائج مدعومة بالعلم والبيانات السريرية القوية، في حين أن هذه الوصفات الطبيعية لا تفعل ذلك.











