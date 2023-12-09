تعرف على رئيس العراق الأسبق عبد السلام عارف بعد إدراجه بمشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم عبد السلام عارف، فى مشروع "حكاية شارع"، وذلك تخليدًا لذكراه عبر الأجيال المتلاحقة، حيث تم وضع لافتة فى أحد شوارع الإسكندرية.

عبد السلام عارف هو الرئيس الثانى للعراق، وقد سبقه الفريق "نجيب الربيعى" رئيس مجلس السيادة، ولعب دورا هامًا فى السياسة العراقية والعربية فى ظروف دولية معقدة إبان الحرب الباردة بين المعسكرين الغربى والشرقى.

لافته عبد السلام عارف

اختير عبد السلام عارف رئيساً للجمهورية العراقية برتبة مشير (مهيب) فى حركة 8 فبراير 1963 التى خطط لها ونفذها حزب البعث العربى الاشتراكى بالتعاون مع التيار القومي وشخصيات مدنية وعسكرية مستقلة .

التحق بالكلية العسكرية التى تخرج فيها عام 1941 برتبة ملازم ثان، وهو من ثوار ثورة مايو 1941 ضد الحكومة الخاضعة للاحتلال البريطاني أبان الحرب العالمية الثانية بقيادة رشيد عالي الكيلاني باشا رئيس الوزراء والعقداء الأربعة الملقبين "بالمربع الذهبى": العقيد صلاح الدين الصباغ والعقيد فهمي سعيد والعقيد كامل شبيب والعقيد محمود سلمان، نُقل إلى البصرة بعد الاطاحة بحكومة الثورة حتى عام 1944. نُقل إلى الناصرية عام 1944.

اختير عام 1946 مدربا فى الكلية العسكرية التى لم يكن يقبل فيها إلا الأوائل ومن المعروفين بروح القيادة والمهنية العالية، وقد نقل إلى "كركوك" عام 1948 ومنها سافر إلى فلسطين، اشترك فى حرب فلسطين الأولى عام 1948، عند عودته من حرب فلسطين أصبح عضوًا فى القيادة العامة للقوات المسلحة عندما أصبح الفريق نور الدين محمود رئيسا لأركان الجيش، نقل عام 1950 إلى دائرة التدريب والمناورات.

وفى عام 1951، التحق عبد السلام عارف بدورة القطعات العسكرية البريطانية فى دسلدورف بألمانيا الغربية للتدريب وظل بها بصفة ضابط ارتباط ومعلم أقدم للضباط المتدربين العراقيين، حتى عام 1956، عند عودته من ألمانيا نقل إلى اللواء التاسع عشر عام 1956.

وبلغ بالسفر إلى المفرق ليكون على أهبة الاستعداد لإسناد القطعات الأردنية إمام التهديدات الإسرائيلية التى كانت سبباً فى الاطاحة بالنظام الملكي عام 195، وقد اتسم الرئيس عبد السلام عارف بشخصية مؤثرة في الأحداث لدولته وكان ذوعاطفة وانفعال ومشاعر وطنية جارفة أثرت على الكثير من مواقفه الوطنية والعربية.

كانت سياسة عبد السلام عارف الداخلية واسعة النطاق، إذ شهد العراق في عهده العديد من الإنجازات من أهمها: القيام بإنشاء الكثير من المصانع مثل مصانع الألبان والزيوت النباتية والمشروبات الغازية وغيرها، كما شكل لجنة إصلاح لتحديث الاقتصاد العراقي من خلال سعيه إلى تأميم عدد من الشركات الأجنبية والمحلية.