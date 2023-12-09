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دار مزادات عالمية تبيع تمثالا مصريا من الحجر الجيرى بـ267 ألف جنيه إسترلينى

12/9/2023 4:33:39 AM
(MENAFN- Youm7) باعت دار بونهامز للمزادات العالمية ، فى لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية واليونانية القديمة، فى مزاد يحمل عنوان "أنتيكات"، ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، تمثال مصرى من الحجر الجيرى لـ سخم عنخ بتاح، يقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى، ولكن تم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترلينى.

ويعد سخم عنخ بتاح مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهى واحدة من أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة.


تمثال مصرى

تم التنقيب عنه في عام 1926 على يد جورج ريزنر، وتظهر النصوص الهيروغليفية الموجودة في الداخل الدور البارز الذي لعبه في البلاط الملكي، وسُمي باسم "الكونت؛ الرفيق الوحيد لفرعون، رئيس القضاة، الوزير، عصا الشعب، الحاجب الملكي، مطلع على السر، المشرف على كتبة وثائق الملك؛ الكاتب"، "المشرف على كتب الملك، المشرف على جميع أعمال الملك، المشرف على بيت تحنيط فرعون، المشرف على بيت التحنيط.







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