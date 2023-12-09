يحيى حقى علامة بارزة فى تاريخ الأدب والسينما.. كيف كانت حياته؟

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 9 ديسمبر من عام 1992م رحل عن عالمنا الأديب الكبيريحيى حقى ، الذى يعتبر علامة بارزة من علامات تاريخ الأدب والسينما، بخلاف كونه من كبار الأدباء ليس فى مصر فحسب بل فى الوطن العربى.







ولد يحيى حقى فى درب الميضة خلف مسجد السيدة زينب فى بيت صغير من بيوت وزارة الأوقاف المصرية، وكان والده موظفا أهليًا فى وزارة الأوقاف، التحق هو وأخوته "إبراهيم، وإسماعيل، وزكريا، وموسى" بالمدرسة الزينية القرآنية "كتاب السيدة زينب"، ثم انتقلت الأسرة من حي السيدة زينب لتعيش في حي الخليفة.

التحق عام 1912 بمدرسة والدة عباس باشا الأول الابتدائية للبنين بحى الصليبة بالقاهرة وهي مدرسة مجانية للعامة، وفي عام 1917 حصل على الشهادة الابتدائية، فالتحق بالمدرسة السيوفية ثم المدرسة الإلهامية الثانوية ومكث بها سنتين حتى نال شهادة الكفاءة، والتحق عام 1920 بالمدرسة السعيدية لمدة عام واحد ثم انتقل إلى المدرسة الخديوية التي حصل منها على شهادة البكالوريا عام 1921 وكان من الأوائل، ثم التحق بمدرسة الحقوق في جامعة فؤاد الأول عام 1921 وحصل على درجة الليسانس وتخرج فيها عام 1925.







عمل فى المحاكم الأهلية بعد تخرجه فاختار محكمة "نور الظلام الشرعية" بمنطقة الخليفة لقربها من منزله، كما عمل معاون إدارة في قسم النيابة العامة، وكانت مهمته أن يطبق القوانين الزراعية، ويجرى التحريات في قضايا الجنح الصغيرة، وفي 1927 انتقل يحيى حقي إلى مدينة منفلوط بالصعيد الأوسط ليعمل هناك كمعاون إدارة لمدة سنتين.

كان حب يحيى للأدب كبيرا فنشر فى مطبوعة سكندرية هى "وادى النيل" بعض المقالات المنفصلة عن محامين مصريين وأوروبيين، كما نشر في السياسة الأسبوعية قصة قصيرة "الدرس الأول" في 19 يناير 1926، حيث قدمه أخوه إبراهيم "وهو وطني وأديب ساعد في تحرير جريدة السفور" لمجموعة أدبية هي "المدرسة الحديثة" التي كان أعضاؤها يناضلون من أجل الحقوق السياسية والعدل الاجتماعي. وساهم يحيى في مجلتهم "الفجر" "1925-1926".

فى عام 1951 التحق بالسلك الدبلوماسى وتدرج به حتى تم تعيينه سفيرًا فى ليبيا فى 1953، وكانت هذه هى أعلى درجة وصل إليها يحيى حقى فى مسيرته الوظيفية، وفى سبتمبر 1955 تزوج يحيى حقى بـ"جينى جيهو" وهى رسامة بريطانية وكاتبة قصة قصيرة التقى بها فى باريسوكان هذا هو زواجه الثانى.

أما زواجه الأول فكان عام 1944 من فتاة مصرية هي "كريمة عبداللطيف سعودي" ابنة محام وعضو برلمان في الفيوم، لكنها توفيت وتركت له ابنة صغيرة ربتها جدتها لأمها وعمتها.

في عام 1956 انتقل حقي إلى مكان أكثر ملاءمة لشخصيته العاشقة للفن والإبداع، حيث أصبح مديرا لمصلحة الفنون، وبعد حل مصلحة الفنون في عام 1960 انتقل حقي إلى دار الكتب القومية وبقى بها مستشارًا لمدة سبعة أشهر، وكانت سنة 1955 هي سنة الفراغ الوظيفي له واستطاع خلالها أن يركز في كتاباته، فصدرت له في هذه السنة: دماء وطين، أم العواجز، وصح النوم.

ومن أعماله: "قنديل أم هاشم، البوسطجى، فكرة فابتسامة، سارق الكحل، أنشودة للبساطة، تعال معي إلى الكونسير، دمعة فابتسامة، صح النوم، في محراب الفن، كناسة الدكان، مدرسة المسرح، من فيض الكريم، ناس في الظل، هذا الشعر، يا ليل يا عين، خليها على الله، تراب الميرى، حقيبة في يد مسافر، خطوات في النقد، دماء وطين، صفحات من تاريخ مصر، عشق الكلمة، عطر الأحباب، فجر القصة المصرية، في السينما، من باب العشم، هموم ثقافية، أترك لك اختيار العنوان، الدعابة في المجتمع المصرى، أم العواجز، امرأة مسكينة".