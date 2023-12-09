الروبوت عبر العصور.. تاريخ المصطلح بين الأساطير والأدب

MENAFN - Youm7) تمت صياغة مصطلح الروبوت لأول مرة عام 1920 في مسرحية تشيكية تسمى "Rossumovi Univerzální Roboti" (روبوتات روسوم العالمية) بقلم كاريل تشابيك وتدور المسرحية حول مصنع يصنع أشخاصًا اصطناعيين يُطلق عليهم اسم الروبوتي.

وفي حين كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام كلمة الروبوت، فقد أسرت الروبوتات عقول البشر منذ آلاف السنين، واليوم نلقى نظرة على بعض الروبوتات التى تخيلها البشر، وإلى أى مدى وصلنا إلى إعادة هذه الروبوتات إلى الحياة.

الروبوتات في الأساطير

بقدر ما يبدو الأمر مدهشًا، فقد فكر البشر فى الروبوتات قبل فترة طويلة من ظهور هذا المصطلح، فغالبًا ما ذكرت التصورات المبكرة الآلهة وهي تصنع الروبوتات من مواد مثل الصخور والمعادن.

أول مثال على وجود إنسان آلي في القصص يأتي من الأساطير اليونانية القديمة، حيث خلق هيفايستوس، إله تشغيل المعادن، تالوس، وهو رجل ميكانيكي برونزي كان هدفه حماية جزيرة كريت من الغزاة. كما خلق من الذهب خادمات ساعدنه في صياغة أعماله.

تتميز القصص الصينية من القرن الثاني بحكايات عن المخترعة هوانج يو يينج، التي تصنع خادمات صناعيات وفي النصوص الهندية القديمة، مثل رامايانا وماهابهاراتا، هناك قصص عن إنسان آلي خلقته كائنات إلهية مثل فيشواكارما ومايا.

وهناك أيضًا حكاية هندية قديمة حول قدرة الملك أجاتاساترو على استخدام المحاربين الآليين لحراسة آثار بوذا وهذه مجرد أمثلة قليلة على ظهور الروبوتات في الأساطير والأساطير القديمة، مما يشير إلى أن البشر كانوا دائمًا يفكرون في الروبوتات.

الروبوت في الأدب

بدأت الأفكار الحديثة عن الروبوتات ككائنات بشرية يمكن تجميعها وبرمجتها واتخاذ الخيارات بشكل مستقل وإكمال المهام تظهر بانتظام في روايات القرن التاسع عشر ولم يكن يطلق عليها بعد اسم "الروبوتات"، وكانت في كثير من الأحيان تمثيلات ميكانيكية للبشر أو المخلوقات الأخرى التي أنشأها العلماء.

في عام 1907، كتب ليمان فرانك بأول قصة للأطفال بعنوان "أوزما أوف أوز"، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أول ظهور لروبوت ميكانيكي يشبه الإنسان.