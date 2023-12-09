ذكرى الانتفاضة الفلسطينية الأولى.. بدأت 1987 وآلاف الشهداء من أجل قيام الدولة

MENAFN - Youm7) في مثل هذه الأيام من شهر ديسمبر عام 1987 انطلقت فيما عرف بـ"الانتفاضة الأولى" أو "انتفاضة الحجارة"، لتعبر عن نضال جديد فى تاريخ فلسطين ، بعدما دهست شاحنة إسرائيلية سيارة يركبها عمال فلسطينيون من "جباليا البلد" متوقفة فى محطة وقود، ما أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

واعتبر فلسطينيو غزة الحادث بمثابة عمل انتقامى متعمد ضد مقتل يهودي فى غزة قبل عدة أيام، وخرج الفلسطينيون إلى الشوارع احتجاجاً، وأحرقوا الإطارات وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على الشرطة الإسرائيلية والقوات المسلحة.

وفي جباليا، أطلقت سيارة دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين، ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وإصابة 16 آخرين، وفي اليوم التالي تم إرسل قوات من جيش الاحتلال إلى غزة لقمع العنف، وامتدت أعمال الشغب إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وبحلول ديسمبر 1987، احتل 2200 مستوطن يهودي مسلح 40% من قطاع غزة، بينما احتشد 650 ألف فلسطيني فقير في الـ 60% المتبقية، مما جعل الجزء الفلسطيني من قطاع غزة الصغير واحدًا من أكثر المناطق كثافة سكانية على وجه الأرض، وفقا لما ذكره موقع هيستورى.

في نوفمبر 1988، صوتت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة، وفي الوقت نفسه، استمرت الانتفاضة ، وبحلول ذكراها السنوية الأولى كان أكثر من 300 فلسطيني قد قتلوا، وجرح أكثر من 11 ألفاً، وتم اعتقال عدد أكبر.

وحققت الانتفاضة الأولى نتائج سياسية اختلف السياسيون حولها، إذ تم الاعتراف بوجود الشعب الفلسطينى عبر الاعتراف الإسرائيلى الأمريكى بسكان الضفة والقدس والقطاع على أنهم جزء من الشعب الفلسطينى وليسوا أردنيين، وبدأت ما سميت بعملية "السلام والتسوية" بمؤتمر مدريد، وأعقبته مشاورات غير علنية بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى النرويج أدت إلى التوصل لاتفاق أوسلو فى سبتمبر 1993، الذى أدى إلى انسحاب إسرائيلى تدريجى من المدن الفلسطينية باستثناء القدس وقلب مدينة الخليل، وتم إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية التى أصبحت لها السيادة مكان الإدارة المدنية الإسرائيلية تنفيذاً للاتفاقات الموقعة.



