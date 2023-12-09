AMD تتعاون مع Ubisoft لتوفير طريقة لعب مميزة في Avatar: Frontiers Of Pandora

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- Youm7) يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة لعب مميزة مع تحديث AMD Software Adrenalin Edition 23.12.1، الذي يوفر أداءً مذهلاً ودقة بصرية مذهلة ولعبًا مميزا في عالم Pandora النابض بالحياة، وذلك بفضل معالجات AMD Ryzen وبطاقات الرسومات AMD Radeon، بحسب موقع TOI الهندى.
تعاونت AMD مع Ubisoft لعدة سنوات لتطوير محرك Snowdrop، الذي يتيح عالمًا مميز يقدم مرئيات مذهلة تتبع الأشعة إلى كمبيوتر الألعاب الذي يعمل بتقنية AMD Ryzen وRadeon.
وتعد Avatar: Frontiers of Pandora هو عنوان الجيل التالي الحقيقي الذي يتطلب الكثير من بطاقات الرسومات القديمة وحتى أجهزة الكمبيوتر الحديثة، حيث يتم تمكين raytracing بشكل دائم في كل إعداد رسومي مسبق في اللعبة.
ومع ذلك، مع تمكين تقنية AMD FidelityFX Supersolution 3 (FSR 3) مع إمكانية إنشاء الإطارات، يمكن للاعبين توقع تشغيل أكثر من 100 إطار في الثانية بإعدادات فائقة الجودة مع وضع الجودة FSR 3 عبر حزمة سلسلة AMD Radeon RX 7000.
وسواء كنت تلعب بدقة 4K مع Radeon RX 7900 XTX وRX 7900 XT، أو بدقة 1440 بكسل مع Radeon RX 7800 XT أو RX 7700 XT، أو بدقة 1080 بكسل مع RX 7600، فإن رسومات AMD Radeon جنبًا إلى جنب مع معالجات AMD Ryzen توفر تجربة متميزة ومثيرة.
وسيحصل اللاعبون الذين يحصلون على معالجات AMD Ryzen وبطاقات رسومات Radeon المؤهلة، بالإضافة إلى أنظمة محددة تعتمد على AMD من تجار التجزئة المشاركين، على نسخة مجانية من Avatar: Frontiers of Pandora حتى 30 ديسمبر 2023.
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