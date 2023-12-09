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AMD تتعاون مع Ubisoft لتوفير طريقة لعب مميزة في Avatar: Frontiers Of Pandora

12/9/2023 4:33:37 AM
(MENAFN- Youm7) يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة لعب مميزة مع تحديث AMD Software Adrenalin Edition 23.12.1، الذي يوفر أداءً مذهلاً ودقة بصرية مذهلة ولعبًا مميزا في عالم Pandora النابض بالحياة، وذلك بفضل معالجات AMD Ryzen وبطاقات الرسومات AMD Radeon، بحسب موقع TOI الهندى.



تعاونت AMD مع Ubisoft لعدة سنوات لتطوير محرك Snowdrop، الذي يتيح عالمًا مميز يقدم مرئيات مذهلة تتبع الأشعة إلى كمبيوتر الألعاب الذي يعمل بتقنية AMD Ryzen وRadeon.



وتعد Avatar: Frontiers of Pandora هو عنوان الجيل التالي الحقيقي الذي يتطلب الكثير من بطاقات الرسومات القديمة وحتى أجهزة الكمبيوتر الحديثة، حيث يتم تمكين raytracing بشكل دائم في كل إعداد رسومي مسبق في اللعبة.



ومع ذلك، مع تمكين تقنية AMD FidelityFX Supersolution 3 (FSR 3) مع إمكانية إنشاء الإطارات، يمكن للاعبين توقع تشغيل أكثر من 100 إطار في الثانية بإعدادات فائقة الجودة مع وضع الجودة FSR 3 عبر حزمة سلسلة AMD Radeon RX 7000.



وسواء كنت تلعب بدقة 4K مع Radeon RX 7900 XTX وRX 7900 XT، أو بدقة 1440 بكسل مع Radeon RX 7800 XT أو RX 7700 XT، أو بدقة 1080 بكسل مع RX 7600، فإن رسومات AMD Radeon جنبًا إلى جنب مع معالجات AMD Ryzen توفر تجربة متميزة ومثيرة.



وسيحصل اللاعبون الذين يحصلون على معالجات AMD Ryzen وبطاقات رسومات Radeon المؤهلة، بالإضافة إلى أنظمة محددة تعتمد على AMD من تجار التجزئة المشاركين، على نسخة مجانية من Avatar: Frontiers of Pandora حتى 30 ديسمبر 2023.
















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