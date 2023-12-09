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تقرير: Iphone SE 4 سيصل بميزة شبيهة بـ Iphone 14 .. تعرف عليها

12/9/2023 4:33:37 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث أن هاتف iPhone SE 4 ، الذي من المتوقع إطلاقه في عام 2024، يتمتع بتصميم مشابه لتصميم iPhone 14، حيث تم الإشارة إلى أن iPhone SE 4 سيستخدم أيضًا نفس البطارية مثل iPhone 14.



وتأتي هذه المعلومات من موقع MacRumors، ووفقا لمصادره، فإن النماذج الأولية لجهاز iPhone SE 4 (المعروف باسم D59)، مزودة ببطاريات Li-Ion التي تحمل رمز الطراز A2863، وهذه هي نفس البطارية المستخدمة في هاتف iPhone 14، بسعة 3,279 مللي أمبير.



ويستخدم الجيل الرابع من iPhone SE نفس بطارية iPhone 14، المعروفة باسم بطارية A2863، يعد هذا إجراءً لخفض التكاليف من قبل شركة Apple، حيث لم تقم بتطوير بطاريات جديدة لجهاز iPhone SE 4.



ومع ذلك، بالمقارنة مع البطارية المستخدمة في الجيل الثالث من iPhone SE، فإن بطارية A2863 تتمتع بزيادة تزيد عن 1250 مللي أمبير في الساعة، مما يحتمل أن يوفر عمر بطارية أطول للمستخدم. ومن الجدير بالذكر أن شركة آبل قامت بإنشاء بطاريات جديدة تمامًا لجهاز iPhone 16 Pro، والتي تتمتع بقدرات حرارية محسنة.



لإبقاء التكاليف منخفضة، قد تقوم Apple بإعادة استخدام بطارية موجودة لجهاز iPhone SE 4 بدلاً من إنشاء مكونات جديدة، ويتماشى هذا مع قرارهم السابق بشأن iPhone SE، الذي استخدم نفس البطارية مثل iPhone 8 الأقدم.



علاوة على ذلك، سيحتوي الجيل الرابع من iPhone SE على مظهر مصمم حديثًا يستند إلى iPhone 14، كما سيتم تزويده بزر Action ومنفذ USB-C.



وبما أن هذا نموذج ما قبل الإنتاج، فإن المواصفات عرضة للتغيير. تستخدم وحدات النموذج الأولي لجهاز iPhone SE 4 البطارية المحددة في المستند رقم 1، ومع ذلك، قد تتغير خطط Apple لأن الجهاز لا يزال بعيدًا عن الإصدار.












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