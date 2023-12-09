الصين تطلق الصاروخ تشوتشيويه-2 واي-3 لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

(MENAFN
- Youm7) أطلقت الصين، صباح اليوم السبت، الصاروخ الحامل "تشوتشيويه -2 واي-3" إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم أن الصاروخ كان يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية هي: "هونجهو" و"هونجهو-2" و"تي واي-33"، تم إرسالها إلى مدار مخطط له. وفي وقت سابق
أطلقت الصين، الثلاثاء الماضى،
صاروخا
حاملا من طراز "سيريس-1 واي 9" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، لإرسال قمرين صناعيين جديدين إلى المدارين المخططين لهما.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" أن "الصاروخ التجاري انطلق في الساعة 7:33 صباحا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، وتعد عملية الإطلاق هذه هي المهمة الـ 11 التي تستخدم صواريخ من سلسلة (سيريس-1)".
وأوضحت الوكالة أن "قطر الصاروخ التجاري يبلغ 1.4 متر، وطوله الإجمالي حوالي 20 مترا ووزنه عند الإقلاع 33 طنا، ويمكنه حمل حمولة تصل إلى 300 كيلو جرام إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر".
MENAFN09122023000132011024ID1107563454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.