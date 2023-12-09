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الصين تطلق الصاروخ تشوتشيويه-2 واي-3 لإرسال ثلاثة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

12/9/2023 4:33:35 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الصين، صباح اليوم السبت، الصاروخ الحامل "تشوتشيويه -2 واي-3" إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم أن الصاروخ كان يحمل ثلاثة أقمار اصطناعية هي: "هونجهو" و"هونجهو-2" و"تي واي-33"، تم إرسالها إلى مدار مخطط له. وفي وقت سابق
أطلقت الصين، الثلاثاء الماضى،
صاروخا
حاملا من طراز "سيريس-1 واي 9" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي البلاد، لإرسال قمرين صناعيين جديدين إلى المدارين المخططين لهما.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا" أن "الصاروخ التجاري انطلق في الساعة 7:33 صباحا (بتوقيت بكين) من موقع الإطلاق، وتعد عملية الإطلاق هذه هي المهمة الـ 11 التي تستخدم صواريخ من سلسلة (سيريس-1)".
وأوضحت الوكالة أن "قطر الصاروخ التجاري يبلغ 1.4 متر، وطوله الإجمالي حوالي 20 مترا ووزنه عند الإقلاع 33 طنا، ويمكنه حمل حمولة تصل إلى 300 كيلو جرام إلى مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر".








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