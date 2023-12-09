40.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 40.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.90 دينارا لجهة البيع.



وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.80 و 36.10 ديناراً على التوالي.







