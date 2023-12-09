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الجامعة العربية: مجلس الأمن مُنع من اتخاذ الموقف الأخلاقي لوقف العدوان على غزة

12/9/2023 4:30:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط إن مجلس الأمن مُنع من اتخاذ الموقف السياسي الأخلاقي الصحيح المتمثل بوقف اطلاق النار على غزة.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فشل الليلة الماضية، في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.
وأعرب ابو الغيط في تدوينة له على منصة "اكس" عن تقديره للدول التسعة والتسعين التي شاركت في رعاية مشروع القرار بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيدا كذلك بالأعضاء الثلاثة عشر في مجلس الأمن الذين يؤمنون باحترام القانون الدولي.
ومشروع القرار تقدمت به بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، ويدعو إلى اتخاذ قرار عاجل بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وحصل مشروع القرار على دعم 13 عضوا بالمجلس وامتناع عضو واحد عن التصويت، هو بريطانيا، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض.- (بترا)

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