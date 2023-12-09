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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف سلسلة أهداف لـ”حزب الله” في لبنان

12/9/2023 4:30:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، تنفيذ طائراته الحربية غارات خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لـ”حزب الله” في لبنان.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر موقع“إكس”:“أغارت طائرات حربية لسلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على سلسلة أهداف لحزب الله داخل لبنان”.
وأضاف أدرعي أن من بين الأهداف“مقرات قيادة عملياتية استخدمها التنظيم اللبناني”.
وأشار إلى أنه تم خلال الليلة الماضية رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي“رد نحو مصادر النيران”.
ولم يصدر تعليق فوري من“حزب الله” بشأن تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 7:00 ت.غ.- (الأناضول)

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