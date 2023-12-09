مقررة أممية: رفعت صوتي ضد الاحتلال عندما صمتت الأمم المتحدة

كشفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، عن تعرضها لضغوط كبيرة بسبب مواقفها المناهضة للاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في حديثها، للأناضول، تناولت فيه مواقفها المناهضة للاحتلال الإسرائيلي منذ توليها منصبها في الأمم المتحدة عام 2022.



وقالت ألبانيز: "هناك ضغوط كبيرة عليّ لأنني كنت صوتاً قوياً في وقت ساد الصمت أروقة الأمم المتحدة".



وأضافت أنها تعرضت لحملة تشهير في وسائل إعلام غربية، والتي اتهمتها بمعاداة السامية، على خلفية تصريحاتها بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ودحضت ألبانيز الاتهامات التي كالتها وسائل إعلام غربية والتي زعمت أن رحلتها الأخيرة إلى أستراليا تم تمويلها من قبل جماعات ضغط فلسطينية.



وأوضحت أنها سافرت إلى أستراليا بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بدعوة من متطوعين غير حكوميين.



ولفتت ألبانيز أن الرحلة المشار إليها كان مخطط لها قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمناقشة تقريرين أمميين حول فلسطين.



وتابعت: رغم التصريحات التي أدليتها سابقًا حول هذه القضية، إلا أن وسائل إعلام غربية واصلت استهدافي بادعاءات لا أساس لها من الصحة.



وأشارت ألبانيز إلى أن المدير التنفيذي لمرصد حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، هليل نوير، اتهمها بتلقي أموال من جماعات ضغط فلسطينية للذهاب إلى أستراليا، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إقالتها.



وقالت: "يجري الحديث عمّا يسمى اللوبي الفلسطيني. ما هو هذا اللوبي ؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل، أتمنى أن يكون لديهم القدرة على أن يكونوا لوبيًا لكنهم لا يفعلون ذلك".



ونوّهت أن "المنظمات التي دعتني كانت مجموعات تدافع عن حقوق الفلسطينيين. المزاعم التي طالتني ملفّقة".



وأكدت: "استخدمت خلال رحلتي إلى أستراليا مخصصاتي المالية التي تقدمها الأمم المتحدة. هذا كل شيء. إن هذه المعلومات الخاطئة تهدف إلى جعل صوتي وشخصي ومهمتي مثيرة للجدل".



وذكرت ألبانيز أنها ليست وحدها فقط، بل اليهود أيضًا في العديد من البلدان، وخاصة الولايات المتحدة، أظهروا ردود فعل قوية ضد الهجمات التي استهدفت المدنيين في غزة.



وقالت: "لا أعتقد أن صوتي أقوى من أصواتهم، لكني أحمل وزنا مختلفا لأنني مسؤولة في الأمم المتحدة؛ ولهذا السبب يجري استهدافي".



وزادت: يجري استهدافي تمامًا كما استهدفوا من سبقني في هذا المنصب، مثل: البروفيسور مايكل لينك، والبروفيسور ريتشارد فولك. هاتان الشخصيتان تعرضتا أيضًا لضغوط كبيرة".



** انتقاد ممارسات إسرائيل ليس معاداةً للسامية

وأشارت ألبانيز إلى أن "أي انتقاد لدولة إسرائيل يتم تفسيره على أنه "معاداة للسامية"، وأن هذا المفهوم يجري استخدامه كسلاح، في وجه حرية التعبير والنقد ويخلق نوعا من الإفلات من العقاب".



وشددت ألبانيز على أن انتقاد ممارسات إسرائيل ليس معاداة للسامية.



ومضت: "أقول إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وهذا موثق بالكامل. وأطلب منها احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. كيف يمكن أن يكون هذا معاداة للسامية؟".



وذكرت ألبانيز أن حماس ارتكبت جريمة فظيعة بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن هذا الفعل يجب إدانته، مشددة في الوقت نفسه على أن ردة فعل إسرائيل لم تكن مناسبة.



واستطردت: "أنا لا أقول إن إسرائيل ليس لها الحق في حماية نفسها أو القيام بعمليات موجهة ضد مقاتلي حماس، ولكن ما تفعله إسرائيل هو معاقبة لجميع سكان غزة، السكان المدنيين، وتدمير 50 بالمائة من البنية التحتية المدنية".

وأكدت أنها "لا تستطيع قبول أعمال من قبيل شن حرب على سكان مدنيين محصورين في أرض مساحتها 360 كيلومترا مربعا. في هذه الحرب تعرض المدنيون للقصف الذي تسبب في مقتل أكثر من 17 ألف شخص، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال".



- الإعلام الغربي متمسك بآرائه لدرجة تمنعه من إبصار الحقيقة

واعتبرت المسؤولة الأممية أن" مقاربة وسائل الإعلام الغربية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ذات طابع إشكالي، وأن التصور الموجود لدى وسائل الإعلام المشار إليها حول هذه القضية لا يتوافق مع الحقائق التاريخية".



كما أشارت ألبانيز إلى الجدل الذي نشأ بسبب عبارة استخدمتها سابقًا، "الهيمنة اليهودية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وهل يمكن أن تكون شكلا من أشكال معاداة السامية.



وقالت إن "مفهوم الهيمنة مدرج في اتفاقية الفصل العنصري. وقد تم توثيق ذلك من قبل منظمات فلسطينية ومنظمات إسرائيلية مثل بتسيلم ويش دين. وكثيراً ما استخدم مقررو الأمم المتحدة الخاصون المعنيون بفلسطين كلمة الفصل العنصري والهيمنة".



ولفتت المقررة ألبانيز أن مفهوم "الهيمنة العنصرية"، وفقاً لاتفاقية الفصل العنصري، يعني "سيطرة مجموعة أثنية معينة على أخرى مع ممارسة القمع المنهجي على تلك المجموعة".



وأضافت: "في عام 1967، تم تهجير 350 ألف فلسطيني، وتم إرسالهم قسراً من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مصر أو الأردن، حيث أصبحوا لاجئين ولم يُسمح لهم بالعودة أبداً. لذلك فقد تعرضوا للتمييز منذ عام 1967".

وتابعت: "لذلك، هناك هيمنة يهودية إسرائيلية على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن بعض وسائل الإعلام الغربية متشبثة بآرائها الخاصة لدرجة تمنعها من إبصار الحقيقة. لذا فمن مسؤوليتي أن أشرح لهم الحقيقة".



وذكّرت ألبانيز بأن "المحرقة (الهولوكوست)، هي حقيقة تاريخية وعملية إبادة جماعية، معترف بها في جميع أنحاء العالم، إلا أن الغرب لم يعترف حتى الآن بالنكبة التي تسببت بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وقطع روابطهم بوطنهم".



وتطرقت ألبانيز أيضًا إلى دور الوساطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقالت في هذا الصدد: "الأمم المتحدة مشلولة. ما لم تظهر إرادة دولة قوية لتنفيذ القانون الدولي، فإنني أخشى أن يستمر العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



واختتمت المقررة الأممية حديثها بالقول: "إننا نمر بأوقات عصيبة للغاية، إنها أوقات مظلمة حقًا. ليس أمامنا خيار سوى تمهيد الطريق للعدالة من خلال المطالبة باحترام حقوق الإنسان الأساسية".



"هذا سيؤدي إلى الاعتراف المتبادل والاحترام للكرامة والحرية والمساواة للجميع بين النهر والبحر، بغض النظر عن جنسيتهم أو أصلهم العرقي أو معتقداتهم الدينية أو السياسية"، تضيف ألبانيز.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة وحصارا خانقا على كافة أرجاء قطاع غزة، خلّفت 17 ألفا و487 شهيدا، و46 ألفا و480 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.-(الأناضول)