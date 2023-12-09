“أنت فشلت”.. تسجيلات مسربة تبين سخط عائلات أسرى إسرائيليين على نتنياهو

أظهرت تسجيلات مسربة نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، حالةً من السخط أبداها أهالي أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع الأخير الذي جمعهم، وسط مطالبات من أهالي الأسرى للاحتلال بالتوصل إلى هدنة جديدة في غزة وإجراء تبادل للأسرى.



جاء في التسريبات التي أوردتها قناة "الجزيرة" حديث لإحدى النساء المفرج عنهن في إحدى عمليات تبادل الأسرى، مع حركة "حماس"، وتقول إنه كانت هناك هجمات لطائرات سلاح الجو في غزة، وإن إسرائيل تركتهم، ويُسمع في التسريبات سيدة تقول لنتنياهو: "أنت فشلت".



كان موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد نشر الأسبوع الماضي تسجيلات صوتية للقاء أسرى إسرائيليين مفرج عنهم وبعض من ذويهم مع نتنياهو بعد إطلاق سراحهم.



أشار الموقع إلى أن ذوي المحتجزين أبدوا سخطهم وغضبهم لنتنياهو، بسبب الغارات الجوية على قطاع غزة، في ظل وجود أسرى إسرائيليين داخل القطاع.



نقل الموقع عن أحد الأسرى الذين أطلق سراحهم مؤخراً "أن الأسرى لن ينجوا من قصف الجيش الإسرائيلي". وأضاف "كل يوم في الأسر كان صعباً جداً، كنا في الأنفاق وكنا خائفين من أن إسرائيل وليس حماس هي التي ستقتلنا"، بحسب ما أوردته "الجزيرة".



كما نقل الموقع عن امرأة إسرائيلية لم يذكر اسمها قولها "شعرنا وكأن لا أحد يفعل أي شيء من أجلنا، الحقيقة هي أنني كنت في مخبأ تعرض للقصف وأصبحنا لاجئين جرحى".



وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة قد لوحّت يوم الإثنين، 4 ديسمبر/كانون الأول 2023، بالتصعيد، لدفع الحكومة للعودة إلى مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة "حماس" عبر الوسطاء، وذلك بعدما توقف تبادل الأسرى على إثر انهيار الهدنة المؤقتة واستئناف الحرب الإسرائيلية على غزة.



العائلات هددت في مؤتمر صحفي عُقد في تل أبيب، بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، حال عدم الاستجابة لمطلبهم، وقالت إن هناك "136 إسرائيلياً محتجزاً في غزة لدى حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى".



كذلك نقلت صحيفة "هآرتس" عن دانييل ليفشيتز، حفيد يوشيفيد ليفشيتز، التي أطلقت "حماس" سراحها، وعوديد ليفشيتز، الذي تم أسره أيضاً في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يتم إطلاق سراحه بعد، دعوته أعضاء الحكومة إلى "العودة إلى المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن".



ليفشيتز أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن "الأهالي سيصعّدون من إجراءاتهم إذا لم يحدث ذلك"، وأضاف مخاطباً الحكومة: "نحثكم على العودة فوراً إلى طاولة المفاوضات دون تأخير وبأي ثمن".



تابع ليفشيتز: "إن عدم مبالاتكم تجاهنا وصمة عار، إذا لم تكن لديكم مصلحة في تمثيلنا (في المفاوضات)، فسنتوجه إلى جهة دولية توافق على ذلك، لن نتوسل لكم إذا لم يحدث ذلك، سنجلس بدءاً من الساعة 8:00 هذا المساء بالقرب من مقر قيادة الجيش في وزارة الدفاع (تل أبيب) ولن نتحرك من هناك".



وأدى استئناف الحرب إلى بروز مخاوف لدى عائلات الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة، لا سيما في ضوء تقارير إسرائيلية بأن "المحتجزين موجودون في خان يونس جنوبي القطاع"، وفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي.



بينما لم تعلق حركة "حماس" على الادعاءات الإسرائيلية بشأن أماكن الأسرى حتى ظهر الإثنين، فإن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صالح العاروري، شدد في تصريحات صحفية، يوم السبت الماضي، على أنه "لا يوجد أي مفاوضات بشأنهم حتى انتهاء الحرب بشكل كامل على قطاع غزة".



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت 17 ألفاً و490 شهيداً، و46 ألفاً و480 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

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