صحيفة: إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي منذ بدء الحرب

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم السبت، إن 5 آلاف جندي إسرائيلي جرحوا منذ 7 تشرين أول (أكتوبر).

وكشفت الصحيفة أن 2000 من الجنود الجرحى اعترفت بهم وزارة الدفاع الإسرائيلية حتى الآن كمعاقين، وأضافت أن قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع يستقبل يوميا 60 جريحا ومعظم الإصابات خطرة.



بدوره، أفاد مراسل الجزيرة بأن وحدة الإنقاذ 669 تنقل عددا من الجرحى العسكريين الإسرائيليين من شمال قطاع غزة.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت الجمعة، إن الطواقم الطبية العسكرية نقلت 40 جنديا مصابا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، 10 منهم في حالة خطيرة، خلال اليوم الماضي.



وأوضحت المتحدثة باسم مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي تعليقا على الحالة الصحية للجنود المصابين خلال محاولة تحرير محتجزين في قطاع غزة، أن حالة الجنديين اللذين أصيبا خلال البحث عن الأسرى بغزة وصفت بالخطيرة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه من الجنود والضباط إلى 420 فردا، منذ الـ7 من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.