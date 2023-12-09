مندوب روسيا في مجلس الأمن يلقي جزءاً من كلمته بالعربية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال ممثل روسيا في مجلس الأمن ديمتري بوليانسكي، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن هناك استراتيجية تتضح ملامحها لتهجير الفلسطينيين، وجعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار.
وشارك المندوب الروسي جزءاً من كلمته أمام مجلس الأمن باللغة العربية، أكد خلاله رفض موسكو مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
كما قال مندوب روسيا: "لدينا مؤشرات حول استهداف متعمد لمنشآت تحميها القوانين الدولية في قطاع غزة، وعلينا أن نعتمد مشروع القرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأكد مندوب روسيا، أن منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة تنهار والمستشفيات تحولت إلى ساحة للمعارك.
يأتي ذلك وقد أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة؛ بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".
حيث أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي معارضتها وقفاً فورياً لإطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بعد أن صوتت 13 دولة لصالح القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.
فيما قال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدةٍ السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار"، ورأى أن ذلك "سيؤدي فقط إلى زرع بذور الحرب المقبلة، لأنه لا رغبة لحماس في رؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".
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