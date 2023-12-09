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مندوب روسيا في مجلس الأمن يلقي جزءاً من كلمته بالعربية (فيديو)

12/9/2023 4:30:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قال ممثل روسيا في مجلس الأمن ديمتري بوليانسكي، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، إن هناك استراتيجية تتضح ملامحها لتهجير الفلسطينيين، وجعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار.


وشارك المندوب الروسي جزءاً من كلمته أمام مجلس الأمن باللغة العربية، أكد خلاله رفض موسكو مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.


كما قال مندوب روسيا: "لدينا مؤشرات حول استهداف متعمد لمنشآت تحميها القوانين الدولية في قطاع غزة، وعلينا أن نعتمد مشروع القرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".


وأكد مندوب روسيا، أن منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة تنهار والمستشفيات تحولت إلى ساحة للمعارك.

يأتي ذلك وقد أخفق مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة؛ بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".


حيث أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي معارضتها وقفاً فورياً لإطلاق النار بقطاع غزة، وذلك بعد أن صوتت 13 دولة لصالح القرار، وامتنعت بريطانيا عن التصويت.


فيما قال نائب المندوبة الأمريكية روبرت وود: "في حين تدعم الولايات المتحدة بشدةٍ السلام المستدام الذي يتيح للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بأمن وسلام، لا ندعم الدعوات إلى وقف فوري لإطلاق النار"، ورأى أن ذلك "سيؤدي فقط إلى زرع بذور الحرب المقبلة، لأنه لا رغبة لحماس في رؤية سلام مستدام أو حل الدولتين".

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