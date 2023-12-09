بيضل عمري انفدى ندر للحرية.. جوليا بطرس تغني لفلسطين (فيديو)

أعادت الفنان اللبنانية جوليا بطرس، غناء الأغنية الفلسطينية "يما مويل الهوى" الشهيرة بصوتها، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني في حربه مع إسرائيل.



ونشرت جوليا بطرس عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو، غنت فيه الأغنية بصوتها المؤثر، وكتبت على الفيديو تعليقاً قالت فيه: "بيضل عمري انفدى ندر للحرية".

وتعرف جوليا بحملها للقضية الفلسطينية في أغانيها، إذ لديها الكثير من الأغاني الوطنية والثورية التي تنادي بالحرية للشعب الفلسطيني وكل شعوب العالم من الاحتلال.

وأغنية "يما مويل الهوى" هي من التراث الفلسطيني، وتعود إلى عهد الاستعمار البريطاني لفلسطين، وهي من كلمات أحمد فؤاد نجم، وألحان الشيخ إمام. وقد غناها الكثير من الفنانين العرب للتأكيد على أهمية الحرية والنضال بوجه أي احتلال.

-وكالات