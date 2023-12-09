Saturday, 09 December 2023 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عُمان: استخدام الفيتو بمجلس الأمن إهانة مخزية للأعراف الإنسانية

12/9/2023 4:30:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بشأن غزة إهانة مخزية للأعراف الإنسانية.

وكان البوسعيدي يعلق بذلك على استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة.

MENAFN09122023000072011014ID1107563431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث