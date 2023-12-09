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الفايز: العقبة الاقتصادية تسعى لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات

12/9/2023 4:28:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أحمد الرواشدة
أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز إن السلطة تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع المحلي بكافة مكوناته من أفراد ومؤسسات وتضع في أولوياتها الاستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وذلك تحقيقاً لرؤية جلالة الملك عبدلله الثاني في منطقة العقبة.
وأضاف خلال لقائه وفداً من أهالي مدينة العقبة الفايز أن السلطة من خلال مجلس المفوضين وبكافة أذرعها وأدواتها والشركات التابعة، تضع في خطتها ضمان المسؤولية المجتمعية وتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العقبة وزيادة المشاركة المجتمعية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي وأفراده وفق ما أتاحه قانون السلطة الذي نعمل من خلاله لمواجهة التحديات الكبيرة التي نحتاج فيها لتكاثف الجهود مع المجتمع المحلي لتحقيق أهداف المنطقة الخاصة.
وأشار الفايز إلى أن الثقة بالمجتمع المحلي عالية جداً وهي الحافز الأكبر للاستمرار بالعمل و الإنجاز ، حيث أن السلطة مستمرة في خدمة العقبة وأهلها المتمثلة بالمصلحة العامة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي الذي هو الشريك الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
ونوه الفايز إلى أننا في سلطة العقبة الخاصة نضع نصب أعيننا الأهداف الإيجابية التي تخدم مجتمع المدينة و الإقليم ونوجه الجميع في السلطة للتركيز على رفع مستويات الخدمة في مدينتنا العزيزة والأهل فيها عبر قنوات التواصل المختلفة، وسنبقى على اتصال دوري مع الجميع للاستماع لأهم القضايا التي تنعكس إيجاباً على مستوى المنطقة و رفع كفاءة الخدمة حيث أننا نضع كل الأمكانيات لخدمة المواطنين.

واستمع الفايز خلال اللقاء إلى كافة الملاحظات والطلبات والمقترحات التي تقدم بها الوفد والتي تخص العديد من القضايا والمشاريع والخدمات العامة المتعلقة بمنطقة العقبة، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية للملاحظات التي تقع ضمن اختصاص السلطة وفق إطار القوانين والتشريعات الناظمة ودراسة كافة المقترحات والتوصيات لبعض المشاريع والخدمات العامة من قبل مجلس المفوضين ومدى إمكانية تنفيذها.

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