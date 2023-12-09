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أحمد يرزق بـسلطان - جريدة الوطن السعودية

12/9/2023 4:26:46 AM
(MENAFN- Al Watan) رزق أحمد الجهني بمولود اتفق وحرمه على تسميته "سلطان"، والمولود هو الحفيد الأول للزميل الإعلامي والكاتب الصحفي بصحيفة الجزيرة عماد عسيري.
وتلقى التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء الإعلاميين، جعله الله من مواليد السعادة، وأقرَّ به أعين والديه.

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