أحمد يرزق بـسلطان - جريدة الوطن السعودية

أحمد يرزق بـسلطان - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
12/9/2023 4:26:46 AM
(MENAFN
- Al Watan) رزق أحمد الجهني بمولود اتفق وحرمه على تسميته "سلطان"، والمولود هو الحفيد الأول للزميل الإعلامي والكاتب الصحفي بصحيفة الجزيرة عماد عسيري.
وتلقى التهاني من الأهل والأصدقاء والزملاء الإعلاميين، جعله الله من مواليد السعادة، وأقرَّ به أعين والديه.
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