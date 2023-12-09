Wilshire تكمل عملية الاستحواذ على شركة .Lyxor U.S

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Wilshire، وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة، اليوم عن استكمال عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها مسبقًا على شركة .Lyxor Asset Management Inc (المشار إليها فيما بعد باسم "Lyxor U.S")، وهي شركة الاستشارات الاستثمارية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة التابعة لشركة Lyxor Asset Management بأصول تحت الإدارة تبلغ 20.8 مليار دولار أمريكي1.

تجمع هذه الصفقة بين شركتين تشتركان في التزام ثابت بتحسين نتائج الاستثمار للعملاء. ومع إضافة شركة .Lyxor U.S، أصبحت شركة Wilshire قادرة على تقديم مجموعة محسنة من المنتجات الاستثمارية ومنصة بديلة رائدة لدعم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار لعملاء كلا الشركتين القديمتين.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

حول Wilshire

تعد Wilshire شركة خدمات مالية عالمية رائدة وشريكًا موثوقًا لمجموعة متنوعة تضم أكثر من 500 من كبار المستثمرين المؤسسيين والوسطاء الماليين. يعتمد عملاؤنا علينا لتحسين نتائج الاستثمار من أجل مستقبل أفضل. يقدم Wilshire الاستشارات فيما يزيد عن 1.3 تريليون دولار من الأصول وتدير أصولًا بقيمة 88 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023. يقع المقر الرئيسي لشركة Wilshire في الولايات المتحدة ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

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1 اعتبارًا من 30 يونيو 2023

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