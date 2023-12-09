Wilshire تكمل عملية الاستحواذ على شركة .Lyxor U.S

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Wilshire، وهي شركة خدمات مالية عالمية رائدة، اليوم عن استكمال عملية الاستحواذ التي تم الإعلان عنها مسبقًا على شركة .Lyxor Asset Management Inc (المشار إليها فيما بعد باسم "Lyxor U.S")، وهي شركة الاستشارات الاستثمارية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة التابعة لشركة Lyxor Asset Management بأصول تحت الإدارة تبلغ 20.8 مليار دولار أمريكي1.
تجمع هذه الصفقة بين شركتين تشتركان في التزام ثابت بتحسين نتائج الاستثمار للعملاء. ومع إضافة شركة .Lyxor U.S، أصبحت شركة Wilshire قادرة على تقديم مجموعة محسنة من المنتجات الاستثمارية ومنصة بديلة رائدة لدعم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار لعملاء كلا الشركتين القديمتين.
ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.
حول Wilshire
تعد Wilshire شركة خدمات مالية عالمية رائدة وشريكًا موثوقًا لمجموعة متنوعة تضم أكثر من 500 من كبار المستثمرين المؤسسيين والوسطاء الماليين. يعتمد عملاؤنا علينا لتحسين نتائج الاستثمار من أجل مستقبل أفضل. يقدم Wilshire الاستشارات فيما يزيد عن 1.3 تريليون دولار من الأصول وتدير أصولًا بقيمة 88 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023. يقع المقر الرئيسي لشركة Wilshire في الولايات المتحدة ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم.
______________________
1 اعتبارًا من 30 يونيو 2023
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN09122023004146001356ID1107563421
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.