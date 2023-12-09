GIG، وdubai Duty Free، وADNOC Distribution من بين الفائزين بجوائز العلامات التجارية العالمية 2023-2024

(MENAFN
- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--كرمت الدورة السابعة عشرة من حفل World Branding Awards نجاح وإنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم كفائزين وطنيين وإقليميين وعالميين. شهدت جوائز العلامات التجارية العالمية 2023-2024 ترشيح أكثر من 1500 علامة تجارية من أكثر من 40 دولة للفوز بجائزة "أفضل علامة تجارية في العام". من بين هؤلاء، تم الإعلان عن أقل من 200 فائز.
أقيم حفل توزيع الجوائز المرموق في مقر الجوائز، قصر كنسينغتون، بالمملكة المتحدة. وقد رحب بأكثر من 100 ضيف في كل أنحاء العالم واستضافه مقدم البرامج التلفزيوني الشهير، David Croft.
ومن بين الفائزين العالميين الذين أثبتوا التميز كعلامة تجارية لا يشق لها غبار في صناعتها Yakult (اليابان)، وLURPAK (الدنمارك)، وMarriott International (الولايات المتحدة الأمريكية)، وCoCo (تايوان).
ومن بين الفائزين من الإمارات العربية المتحدة Damas Jewellery، وDubai Duty Free، وLuLu، وADNOC Distribution. ومن بين الفائزين الوطنيين الآخرين Chow Thai Fook (هونغ كونغ)، وMacao Imperial Tea (الفلبين)، وThai Life Insurance (تايلاند)، وNippon Rent-A-Car (اليابان)، وSokos Hotels (فنلندا)، وBoots (المملكة المتحدة)، وFERN-D (الفلبين)، وGIG (الكويت)، وAryzta (سويسرا)، على سبيل المثال لا الحصر.
تم اختيار 14 علامة تجارية فقط للحصول على جائزة المستوى الإقليمي هذا العام، بما في ذلك Nippon Rent-A-Car (اليابان)، وGIG (الكويت)، وMR (ماليزيا)، و M-150 (تايلاند)، وHECOM (هونغ كونغ)، وVITADAY (تايلاند). تم التصويت على هذه العلامات التجارية بصفتها مفضلة للمستهلكين في 4 بلدان أو أكثر في 3 مناطق أو أكثر في منطقة جغرافية محددة.
قال السيد Richard Rowles، رئيس المنتدى العالمي للعلامات التجارية "هذا احتفال بالجهود المستمرة التي تعتبر حيوية لبناء علامات تجارية متميزة. للبقاء على اتصال بالعملاء كعلامة تجارية، يجب على العلامات التجارية بناء صورة يتردد صداها وتستمر. هذا لا يعني فقط بناء ثقافة ومجتمع حول العلامة التجارية من خلال التسويق، ولكن أيضًا ضمان استمرار كل الأجيال في العثور على العلامة التجارية المثيرة للاهتمام".
شارك أكثر من 150 ألف مستهلك في عملية الترشيح على مستوى العالم هذا العام. في المتوسط، لا يوجد سوى 5 علامات تجارية فائزة في كل بلد، مما يثبت أن الفوز بجائزة العلامة التجارية العالمية هو إنجاز رائع.
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حول جوائز العلامة التجارية العالمية
World Branding Awards هي الجوائز الرائدة لمنتدى World Branding Awards، وهي منظمة غير ربحية مسجلة. تعترف الجوائز بإنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم.
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