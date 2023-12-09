حماس تدين إفشال واشنطن مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أدانت حركة حماس، اليوم السبت، إفشال الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان:“نعتبر الإدارة الأمريكية شريكة ومتواطئة في قتل أبناء شعبنا عبر دعمها السياسي والعسكري للاحتلال لمواصلة حرب الإبادة على قطاع غزة”.

وأضافت:“نشكر الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار، ونخص بالذكر روسيا والصين والمجموعة العربية وندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لوقف مجازر الاحتلال النازي”.

وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة 17 ألفا و487 شخصا، إضافة إلى أكثر من 46 ألف مصاب بفعل هجمات إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب وزارة الصحة في غزة.