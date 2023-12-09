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الصحة: استشهاد الشاب ساري يوسف عمرو برصاص الاحتلال في دورا الخليل

12/9/2023 4:19:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- استشهد الشاب ساري يوسف عبد القادر عمرو (25 عاما)، اليوم السبت، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام منزله واعتقاله في بلدة دورا جنوب الخليل .

وأكدت مصادر محلية استشهاد الشاب عمرو، برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم منزل عائلته في دورا، وأطلق الرصاص داخله، ما تسبب بإصابته بجروح حرجة، قبل أن يتم اعتقاله وهو ينزف دون تقديم أي إسعاف له، كما جرى اعتقال شقيقه صهيب أيضا (23 عاما).

وقال الوالد يوسف عمرو، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي داخل المنزل، ما أدى لإصابة نجله ساري، حيث منع الجنود أحدا من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، قبل أن يقوموا باعتقاله وهو ينزف، واقتادوه وصهيب الى جهة غير معلومة.

وأضاف عمرو، أن قوات الاحتلال استولت على مركبتين، وحطمت محتويات المنزل ومركبات أخرى، وسرقت مبلغ 400 ألف شيقل نقدا وشيكات.

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