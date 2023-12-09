ناشيونال إنتريست: ليس أمام اليابان خيار آخر سوى أن تصبح قوة نووية

MENAFN - Al Wakeel News)كتب باري جيفن المحرر السابق بصحيفة "نيويورك تايمز" في مقال نشرته "ناشيونال إنترست"، أنه على اليابان لتتمكن من احتواء الصين وكوريا الشمالية وروسيا أن تصبح قوة نووية.



وأضاف جيفن في مقاله: "لقد وصلت اليابان إلى مفترق طرق تاريخي، ويتعين عليها أن تطور الأسلحة النووية لأنه ".



وتابع: "إذا نظرنا إلى الوضع بشكل واقعي بشأن الوضع الجيوسياسي الحالي في آسيا، فهناك قضية واحدة فقط مهمة هو أن الظروف التي خدمت اليابان بشكل جيد بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية لم تعد موجودة".



ولفت إلى أن الصين النووية تشكل تهديدا متزايدا، وتمتلك كوريا الشمالية ترسانة متزايدة من الأسلحة النووية ولا تظهر أي علامات على تخفيف عدائها تجاه جيرانها. والأهم من ذلك كله هو أن "المظلة النووية" الأمريكية التي أتاحت لليابان سنوات عديدة من السلام والازدهار تحت الحماية العسكرية لواشنطن تتآكل بشكل متزايد، وربما لا يمكن إصلاحها".



وأشار إلى أن طوكيو ستكون قادرة على استخدام الأسلحة النووية "لاحتواء" الصين وكوريا الشمالية وروسيا.

روسيا اليوم