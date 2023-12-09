فرنسا.. لوبان تمثل أمام المحكمة بتهمة سوء استخدام المال العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ستمثل رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب "التجمع الوطني" في فرنسا مارين لوبان، و26 عضوا في حزبها أمام المحكمة بدعوى خلق وظائف وهمية لمساعدي نواب أوروبيين عن حزبها.

ووفقا لقناة BFMTV نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، اتخذ اثنان من القضاة هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة أمس الجمعة لمحاكمة 27 شخصا من حزب التجمع الوطني.

ومن جانبه أكد حزب "التجمع الوطني" أنه لم يتم اركاب أي مخالفات من قبل أعضائه في إطار القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب نوابه.

وقال الحزب للقناة: "نرفض رسميا الاتهامات الموجهة ضد نوابنا ومساعدينا البرلمانيين"، لافتا إلى أن الجلسة ستسمح لهم بتقديم أدلتهم وحججهم.

وبحسب القناة يشمل التحقيق 27 شخصا من بينهم مارين لوبان ووالدها جان ماري لوبان ، مؤسس حزب الجبهة الوطنية ونواب أوروبيين سابقون ومساعدوهم.

ويطالب ممثلو الادعاء بمحاكمة المتهمين الرئيسيين أمام محكمة إصلاحية في باريس بتهم "إساءة استخدام الأموال العامة" للاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2016.