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وزارة الصحة بغزة: 71 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى

12/9/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بغزة إن 71 شهيدا و160 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ 24 الماضية.


في الأثناء، خلف القصف الإسرائيلي أمس الجمعة 300 شهيد، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان نحو 17 ألفا و500 شهيد، ويرتفع عدد المصابين إلى 46 ألفا.


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