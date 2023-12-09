وزارة الصحة بغزة: 71 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى

وزارة الصحة بغزة: 71 شهيدا وصلوا مستشفى شهداء الأقصى
التاريخ
12/9/2023 3:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة بغزة إن 71 شهيدا و160 مصابا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الـ 24 الماضية.
في الأثناء، خلف القصف الإسرائيلي أمس الجمعة 300 شهيد، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان نحو 17 ألفا و500 شهيد، ويرتفع عدد المصابين إلى 46 ألفا.
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