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الاحتلال يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان

12/9/2023 3:10:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية، اليوم السبت، غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وأوقعت أضرارا جسيمة في الممتلكات.
كما استهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخ بلدة مارون الراس، وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات: طيرحرفا، ومحيبيب، والوزاني، وكفرشوبا، وبليدا، والخيام، والضهيرة، وعلما الشعب.




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