الاحتلال يشن غارات على عدة بلدات جنوب لبنان
التاريخ
12/9/2023 3:10:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية، اليوم السبت، غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وأوقعت أضرارا جسيمة في الممتلكات.
كما استهدفت طائرة إسرائيلية بصاروخ بلدة مارون الراس، وقصفت مدفعية الاحتلال بلدات: طيرحرفا، ومحيبيب، والوزاني، وكفرشوبا، وبليدا، والخيام، والضهيرة، وعلما الشعب.
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