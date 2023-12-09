غالنت يرحب بالفيتيو الأميركي الذي أفشل مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-رحب الوزير الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت،بالفيتيو الأميركي الذي أفشل مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك في منشور على حسابه في منصة "إكس".

واعتبر غالانت إن الحرب الدامية والمدمرة التي أدت إلى انهيار النظام الطبي وتسببت بكارثة إنسانية في قطاع غزة "هي حرب "من أجل العالم الحر"، على حد تعبيره.

واعتبر أن قرارا بوقف إطلاق النار يعتبر "جائزة بالنسبة لحماس".