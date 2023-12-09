غالنت يرحب بالفيتيو الأميركي الذي أفشل مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-رحب الوزير الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت،
بالفيتيو الأميركي الذي أفشل مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك في منشور على حسابه في منصة "إكس".
واعتبر غالانت إن الحرب الدامية والمدمرة التي أدت إلى انهيار النظام الطبي وتسببت بكارثة إنسانية في قطاع غزة "هي حرب "من أجل العالم الحر"، على حد تعبيره.
واعتبر أن قرارا بوقف إطلاق النار يعتبر "جائزة بالنسبة لحماس".
MENAFN09122023000205011050ID1107563304
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.