الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقار قيادية لحزب الله بلبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مقار قيادية لحزب الله بلبنان
التاريخ
12/9/2023 3:10:23 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف الليلة الماضية أهدافا لحزب الله داخل لبنان من بينها مقار قيادة عملياتية.
وأضاف الجيش أنه رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل، وأنه رد على مصادر النيران.
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