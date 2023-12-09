الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم السبت، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنازل والطرقات الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.

ففي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية مراج رباح جنوب مدينة بيت لحم، واستولت على 22 مركية.





وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتجولت في شوارعها وأرقتها، واستولت على 22 مركبة، وحطمت بشكل متعمد زجاج عدد من المركبات المركونة أمام منازل المواطنين، كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها.





وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها في شوارعها، مشيرة إلى أن فرقة مشاة من جنود الاحتلال اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من المدينة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.





وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله.





وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.





قلقيلية





اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية حبلة جنوب مدينة قلقيلية.





وأكدت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت متنزها فيها، دون ان يبلغ عن اعتقالات او اصابات.

سلفيت :اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت مدينة سلفيت.





وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال سير جيباته العسكرية وجنوده المشاة في شوارع المدينة.





وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محطة محروقات شرق المدينة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحطة.



أريحا

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، مواطنا من مدينة أريحا، واقتحمت مخيم عقبة جبر.

وأفاد مصادر محلية بأن عدة اليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وجابت شوارع المدينة، وتمركزت في منطقة كتف الواد وداهمت عمارة سكنية، وقامت بتفتيش وتخريب شقق المواطنين، واعتقلت الأسير المحرر الفتى يوسف الخطيب الذي أفرجت عنه قبل أسبوعين ضمن صفقة تبادل.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عمر بعبول، عقب مداهمة منزله في منطقة إسكان البلدية بالمدينة.

كما اقتحمت آليات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وتجولت في شوارع وأزقة المخيم، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان الذيت تصدوا لقوات الاحتلال.







