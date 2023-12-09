الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

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- Palestine News Network )
محافظات/PNN-اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من مدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم السبت، وانتشر جنود الاحتلال في محيط المنازل والطرقات الرئيسية ومنعوا حركة المواطنين الفلسطينيين.
ففي بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية مراج رباح جنوب مدينة بيت لحم، واستولت على 22 مركية.
وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وتجولت في شوارعها وأرقتها، واستولت على 22 مركبة، وحطمت بشكل متعمد زجاج عدد من المركبات المركونة أمام منازل المواطنين، كما اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت في محتوياتها.
وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها في شوارعها، مشيرة إلى أن فرقة مشاة من جنود الاحتلال اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من المدينة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
قلقيلية
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، قرية حبلة جنوب مدينة قلقيلية.
وأكدت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت متنزها فيها، دون ان يبلغ عن اعتقالات او اصابات.
سلفيت :اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم السبت مدينة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال سير جيباته العسكرية وجنوده المشاة في شوارع المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت محطة محروقات شرق المدينة، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في المحطة.
أريحا
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، مواطنا من مدينة أريحا، واقتحمت مخيم عقبة جبر.
وأفاد مصادر محلية بأن عدة اليات عسكرية اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي وجابت شوارع المدينة، وتمركزت في منطقة كتف الواد وداهمت عمارة سكنية، وقامت بتفتيش وتخريب شقق المواطنين، واعتقلت الأسير المحرر الفتى يوسف الخطيب الذي أفرجت عنه قبل أسبوعين ضمن صفقة تبادل.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد عمر بعبول، عقب مداهمة منزله في منطقة إسكان البلدية بالمدينة.
كما اقتحمت آليات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا وتجولت في شوارع وأزقة المخيم، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان الذيت تصدوا لقوات الاحتلال.
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