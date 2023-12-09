انكماش التضخم في الصين بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انكمشت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال تشرين الثاني، كما تعمق الانكماش في أسعار المنتجين، بما يشير إلى تنامي الضغوط الانكماشية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم السبت التاسع من كانون الأول، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.5% على أساس سنوي وشهري.
وتعد وتيرة انكماش أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي هي الأكبر منذ تشرين الثاني 2020، كما أن تلك المستويات أعلى من تقديرات المحللين التي توقعت انكماشاً بنحو 0.1% على أساس شهري وسنوي.
وعلى الرغم من تأرجح أسعار المستهلكين في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على حافة الانكماش في الأشهر الأخيرة الماضية، صرح محافظ بنك الشعب الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع ارتفاع التضخم.
CNBC
MENAFN09122023000208011052ID1107563300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.