انكماش التضخم في الصين بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انكمشت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال تشرين الثاني، كما تعمق الانكماش في أسعار المنتجين، بما يشير إلى تنامي الضغوط الانكماشية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم السبت التاسع من كانون الأول، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.5% على أساس سنوي وشهري.



وتعد وتيرة انكماش أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي هي الأكبر منذ تشرين الثاني 2020، كما أن تلك المستويات أعلى من تقديرات المحللين التي توقعت انكماشاً بنحو 0.1% على أساس شهري وسنوي.



وعلى الرغم من تأرجح أسعار المستهلكين في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على حافة الانكماش في الأشهر الأخيرة الماضية، صرح محافظ بنك الشعب الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع ارتفاع التضخم.

CNBC