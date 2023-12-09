انخفاض ليرة الذهب 5 دنانير بالاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي في الاردن اليوم السبت بمقدار 5 دنانير، لتصل (سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 330 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 290 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
واشار ديب ان الاونصة اقفلت عند سعر 2003 دولارا في التداولات العالمية .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند 40.6 للبيع للمواطنين مقابل 38.9 للشراء منهم
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