9 وجبات خفيفة تساعدك بالحصول على نوم هادئ

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الأرق والاستيقاظ المفاجئ خلال الليل وصعوبة العودة للنوم.

في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التغلب على مشكلة الأرق وتحقيق نوم هادئ.

1. التوت مع اللبن: تحتوي التوت على الكربوهيدرات التي تعزز إنتاج السيروتونين في الدماغ، في حين يعد الزبادي مصدرًا للتريبتوفان، وهو مركب يساعد على النوم.

2. تارت عصير الكرز بالجوز: تحتوي هذه الوجبة الخفيفة على الميلاتونين، وهو هرمون يلعب دورًا هامًا في نوم جيد واستيقاظ منتعش، حيث يزداد إنتاجه عندما يكون الجسم في الظلام.

3. حمص مع كوب حليب: يحتوي الحمص والحليب على التربتوفان، الذي يمكن أن يساعد في تحسين النوم والاسترخاء، حيث يتحول إلى الميلاتونين والسيروتونين في الدماغ.

4. فاكهة الكيوي: تعد الكيوي مصدرًا لمضادات الأكسدة والسيروتونين، وقد أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم.

5. سلطة السبانخ مع بذور الكينوا والأفوكادو وبذور اليقطين: تحتوي هذه السلطة على الكثير من الماغنيسيوم، وهو معدن ضروري لتعزيز النوم الهادئ والاسترخاء.

6. الموز مع زبدة الفول السوداني: يساعد الموز في تقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لمرضى السكري.

7. الأطعمة الغنية بالبروتين للعشاء: تناول الأسماك والبيض والجبن في وجبة العشاء يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن جودة النوم، نظرًا لاحتوائها على الأحماض الأمينية مثل الأورنيثين.

8. شاي الأعشاب: يمكن أن يقدم شاي الأعشاب مثل البابونج وزهرة الآلام فوائد قصيرة المدى للبالغين الصحيين الذين يعانون من تقلبات طفيفة في جودة النوم.

9. حليب الكركم: يهدئ الكركم المعدة، وعندما يتم إضافته إلى الحليب الدافئ، يمكن أن يساعد في تحسين سرعة النوم وجودته.