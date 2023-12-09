9 وجبات خفيفة تساعدك بالحصول على نوم هادئ

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- Khaberni) خبرني - يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الأرق والاستيقاظ المفاجئ خلال الليل وصعوبة العودة للنوم.
في هذا المقال، سنستعرض مجموعة من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التغلب على مشكلة الأرق وتحقيق نوم هادئ.
1. التوت مع اللبن: تحتوي التوت على الكربوهيدرات التي تعزز إنتاج السيروتونين في الدماغ، في حين يعد الزبادي مصدرًا للتريبتوفان، وهو مركب يساعد على النوم.
2. تارت عصير الكرز بالجوز: تحتوي هذه الوجبة الخفيفة على الميلاتونين، وهو هرمون يلعب دورًا هامًا في نوم جيد واستيقاظ منتعش، حيث يزداد إنتاجه عندما يكون الجسم في الظلام.
3. حمص مع كوب حليب: يحتوي الحمص والحليب على التربتوفان، الذي يمكن أن يساعد في تحسين النوم والاسترخاء، حيث يتحول إلى الميلاتونين والسيروتونين في الدماغ.
4. فاكهة الكيوي: تعد الكيوي مصدرًا لمضادات الأكسدة والسيروتونين، وقد أظهرت الدراسات أنها يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم.
5. سلطة السبانخ مع بذور الكينوا والأفوكادو وبذور اليقطين: تحتوي هذه السلطة على الكثير من الماغنيسيوم، وهو معدن ضروري لتعزيز النوم الهادئ والاسترخاء.
6. الموز مع زبدة الفول السوداني: يساعد الموز في تقليل ارتفاع مستوى السكر في الدم ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لمرضى السكري.
7. الأطعمة الغنية بالبروتين للعشاء: تناول الأسماك والبيض والجبن في وجبة العشاء يمكن أن يقلل من التوتر ويحسن جودة النوم، نظرًا لاحتوائها على الأحماض الأمينية مثل الأورنيثين.
8. شاي الأعشاب: يمكن أن يقدم شاي الأعشاب مثل البابونج وزهرة الآلام فوائد قصيرة المدى للبالغين الصحيين الذين يعانون من تقلبات طفيفة في جودة النوم.
9. حليب الكركم: يهدئ الكركم المعدة، وعندما يتم إضافته إلى الحليب الدافئ، يمكن أن يساعد في تحسين سرعة النوم وجودته.
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